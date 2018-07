Une belle remontée du FC Sélect contre l’AS Blainville

Le dimanche 22 juillet avait lieu le 9 e match de la saison du FC Sélect Rive-Sud. L’équipe se rendait à Blainville pour y affronter l’équipe en 2 e place au classement de la Première Ligue de Soccer du Québec (PLSQ) féminine.

Après deux défaites contre l’AS Blainville, les entraineurs de l’équipe de la Rive-Sud décident de changer de tactique pour affronter l’équipe pour la troisième et dernière fois de la saison. C’est d’ailleurs ce qu’explique Karima Lemire, joueuse du match, à la fin de la partie : « on a bien appliqué notre plan de match qui était de défendre bas, mettre moins de pression que les deux derniers matchs contre Blainville parce qu’on s’était fait prendre justement sur la pression haute. Donc je pense que notre tactique défensive a payé pour ce match-là ».

L’équipe a également beaucoup plus de tirs au but qu’à l’habitude. En effet, alors que depuis le début de la saison, l’équipe fait en moyenne 7 tirs au but par match, elle en a fait 12 dans le match d’hier soir!

Le match était très intéressant à regarder puisqu’il était très serré. Alors que la marque était toujours de 0-0 après la première mi-temps, c’est le FC Sélect qui ouvre la marque à la 50 e minute de jeu, sur un coup franc direct en dehors de la surface de réparation, exécuté par Karima Lemire.

L’AS Blainville prend ensuite les devants alors que l’équipe compte deux buts entre la 61 e et la 71 e minute de jeu. Six minutes plus tard, Karima Lemire compte le 2 e but du FC Sélect, menant à l’égalité. Le match a été joué avec beaucoup intensité jusqu’à la fin, laissant la marque de 2-2 comme résultat final.

Enfin, la Rive-Sud peut également se vanter de la foule présente hier soir. Plus nombreux et plus expressifs que les fans de Blainville, la foule de la Rive-Sud s’est fait entendre tout au long du match. Il y avait d’ailleurs une équipe de U9 féminin qui était présente dans le but d’encourager leur entraineuse qui joue pour le FC Sélect Rive-Sud : Érika Pion #3.

Elles étaient très motivées à encourager les blancs!

Le prochain match du FC Sélect Rive-Sud se disputera au parc Rosanne-Laflamme de St-Hubert le samedi 28 juillet à 14h00. Pour l’occasion, le FC Sélect affronte la première équipe au classement : le Dynamo de Québec.