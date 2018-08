85 athlètes québécois aux Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Canada à Antigonish, Nouvelle-Écosse

Depuis le 31 juillet et jusqu'à aujourd'hui, 85 athlètes, dont la coureuse Audrey Vincent de la Vallée du Richelieu, 25 entraîneurs et 9 membres du personnel de mission d’Équipe Québec sont à Antigonish, pour participer aux Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Canada 2018.

À l’occasion de ces Jeux, plus de 1000 athlètes de partout à travers le Canada rivalisent dans l’une des 9 disciplines offertes devant quelques 5000 visiteurs venus assister à cet événement national.

Les athlètes d’Équipe Québec participent dans les 9 sports offerts lors de ces jeux, soit l’athlétisme (17 athlètes), la balle molle (13 athlètes), le basketball (10 athlètes), le boccia (4 athlètes), la dynamophilie (2 athlètes), le golf (1 athlète), la gymnastique rythmique (5 athlètes), la natation (12 athlètes) et le soccer (21 athlètes).

Crédit photo: Courtoisie



« Tous les athlètes qui représentent le Québec lors de ces Jeux nationaux d’été ont été soigneusement sélectionnés après plusieurs années d’entraînement, d’efforts soutenus, de résilience et de détermination. Ils ont participé à de multiples compétitions régionales et provinciales, incluant les Jeux d’été OSQ de Québec en 2017 en vue d’obtenir le privilège de se joindre à notre Équipe Québec, » a déclaré Daniel Granger, président d’Olympiques spéciaux Québec.

« Ils et elles représenteront fièrement et seront une source d’inspiration pour les plus de 8000 athlètes d’Olympiques spéciaux Québec qui participent à nos divers programmes dans toutes les régions du Québec. Bravo à tous et bon succès ! ».



Les performances des athlètes lors de ces jeux nationaux détermineront les athlètes qui seront sélectionnés pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux mondiaux d’été de 2019, qui se tiendront à Abou Dhabi aux Émirats arabes unis, du 14 au 21 mars prochain.