Une magnifique performance du FC Sélect Rive-Sud!

Le FC Sélect Rive-Sud avait un match samedi le 11 août 2018 à 14h00 à Kirkland. Elle y affrontait les Lakers du Lac St-Louis, équipe qu’elle avait déjà affrontée deux fois au cours de la saison. Alors que leur premier affrontement s’était terminé par une défaite de 4-1, l’équipe de la Rive-Sud a battu les Lakers à leur deuxième occasion, le 7 juillet à Boucherville.

Le match commence alors que le FC Sélect Rive-Sud ne compte que 11 joueuses, l’équipe n’a donc aucun changement et il fait très chaud. La première demie sera donc cruciale pour l’équipe de la Rive-Sud.

L’arbitre signale une faute près de la surface de réparation contre les Lakers à la 31e minute de jeu. La joueuse Karima Lemire exécute le coup franc, vise très près de la barre transversale et marque le premier but du FC Sélect! Quelques minutes plus tard, un excellent jeu de passe entre Vanessa Legault, Karima Lemire et Léonie qui dribble, tire de loin dans le coin en haut à droite et marque le but d’assurance à la 38e minute de jeu. Léonie Portelance, joueuse du match, mentionne qu’« en première demie on a su bien déséquilibrer l’autre équipe, avec des courses et une chimie d’équipe et je pense que c’est ça qui nous a fait gagner le match. » Une autre joueuse, Mara Bouchard, joue un excellent match et est désignée joueuse du match défensive. Elle appuie les commentaires de Léonie : « ça a été un très beau match de notre part, on a été organisée tout au long du match et on a su faire chaque ballon en équipe. »

À la deuxième mi-temps, une joueuse doit quitter le terrain, et une autre se joint à l’équipe : une gardienne. L’équipe n’a donc pas le choix de faire jouer la gardienne, qui fait très bien sa place sur le jeu comme attaquante. Malgré ce seul changement, et la chaleur torride qu’il fait, le FC Sélect réussit à garder la marque de 2-0 jusqu’à la fin. C’est donc une excellente performance pour l’équipe.

Il ne reste qu’un seul match du FC Sélect Rive-Sud : le samedi 18 août 2018 au Parc Laurier à 14h! L’équipe affrontera le CS Monteuil, équipe qu’elle a déjà battue auparavant. Si l’équipe de la Rive-Sud l’emporte, elle montera en 4e position au classement. On souhaite donc la meilleure des chances à l’équipe!