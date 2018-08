Une première édition pour la Journée de perfectionnement des entraîneurs québécois

Hockey Québec et la Ligue de hockey Midget AAA du Québec invitent tous les entraineuses et entraîneurs de la province à participer en grand nombre à cette première journée de perfectionnement provinciale qui aura lieu dans votre secteur. Il s’agit d’une occasion unique, accessible et sans frais d’échanger et d’acquérir de nouvelles connaissances dans l’objectif de devenir meilleur pour nos joueurs!