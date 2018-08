Laurent Desmarchais vole la vedette au Golf Château Bromont

Laurent Desmarchais de la Vallée du Richelieu a offert une performance des plus remarquables cette fin de semaine, alors que se tenait la treizième édition de l'Invitation junior Graham Cooke au Golf Château Bromont.

Il s’agit de la 4e victoire provinciale pour Laurent sur le Circuit provincial junior présenté par Daigneau Eau de Source. Le jeune golfeur a dû mettre toutes ses habiletés à profit pour déjouer le parcours ainsi que les caprices de Dame nature lors de la dernière ronde.

Dans la ronde initiale, les adeptes du golf ont eu le souffle coupé alors que Laurent Desmarchais a battu le record du parcours ainsi que son record personnel en jouant une ronde de 62, soit 10 coups sous la normale. Laurent a réalisé du même coup un record de tous les tournois juniors chez Golf Québec. Sa première ronde, parsemée de 11 oiselets et 1 boguey, lui a permis de prendre la position de meneur avec 8 coups d’avance.

Dès le début de la ronde finale, Desmarchais s’est imposé encore plus grâce à trois oiselets sur les 2e, 6e et 9e trous afin de se retrouver dans une confortable avance. Il a réalisé 4 autres oiselets et un aigle sur le deuxième neuf ce qui lui a permis de terminer la compétition avec un score cumulatif de 125 (-19), un nouveau record de tournoi qui était auparavant de 134 détenu par Charles-Éric Bélanger en 2017.

« Je suis juste tellement content de voir que les efforts que j’ai mis cette saison ont porté fruit en jouant -19, un score qui est vraiment difficile à réaliser en deux rondes », affirme Laurent Desmarchais en entrevue à Golf Québec.