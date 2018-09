Débutez votre saison de hockey avec Défi Sport Challenge.

L’équipe Défi Sport Challenge lance un jeu de hockey pédagogique et ludique cet automne.

Ce nouveau concept de jeu actif a pour mission de faire bouger les jeunes afin qu’ils puissent améliorer leurs habiletés motrices et techniques spécifiquement dans la discipline du hockey, et ce, dans le confort de leur environnement extérieur, de leur sous-sol ou de leur garage.

Le jeu

Ce groupe d’entrepreneurs, composé d’éducateurs physiques et kinésiologues, a créé un cahier comportant 15 défis de hockey avec des sections pour les différents gestes techniques, tels que le dribble, la passe et le tir. Chacune des sections se termine par un parcours favorisant la consolidation des défis relevés précédemment dans cette section. En jouant, le joueur peut atteindre différents niveaux à chaque défi, soit recrue, vétéran ou légende. Ainsi, à la fin du défi, le joueur peut établir une mesure de ses capacités, s’améliorer et voir sa progression au fil de sa pratique. Finalement, le jeu comprend un défi du pro pour les joueurs voulant relever des défis supérieurs. Il est possible de jouer seul ou en équipe.

Le plaisir de jouer et d’être actif

Le concept du jeu est né lorsqu’un des concepteurs a vu son fils s’ennuyer en jouant à l’extérieur. Le but du jeu n’est pas d’empêcher le jeu libre de se réaliser, mais de fournir des alternatives ou des opportunités d’être actif dans un sport prisé par le jeune. En basant leur idée sur le sport d’intérêt de leur fils, les éducateurs physiques concepteurs de Défi Sport Challenge, ont eu l’idée de développer ce jeu de hockey afin d’aider les jeunes à être actif de façon autonome. L’esprit du jeu est le plaisir avant tout. Ensuite, le développement, la progression et le perfectionnement des habiletés motrices viendront par la pratique et favoriseront l’estime de soi du joueur.

DSC

L’équipe dynamique de Défi Sport Challenge (DSC) lance leur nouveau jeu de hockey cet automne 2018 à un prix compétitif. Les concepteurs souhaitent éventuellement viser les autres sports comme le soccer et le basketball, pour ne nommer que ces derniers. La mission générale de cette entreprise est de faire bouger les jeunes. Vous pouvez contacter l’équipe de Défi Sport Challenge pour informations sur leur site web.