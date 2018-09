Des prescriptions qui marchent dans Richelieu

L’AMOY, l’Association des médecins omnipraticiens d’Yamaska, ainsi que les organisateurs des 7 Grandes marches de Saint-Hyacinthe, Granby, Shefford, Cowansville, Sainte-Cécile de Milton, Richelieu et Marieville, s’unissaient aujourd’hui pour dévoiler les détails des 7 Grandes marches du Grand défi Pierre Lavoie de la région, qui auront lieu les 20 et 21 octobre prochains.

Organisé en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le Grand défi Pierre Lavoie, les médecins de famille de l’AMOY sont fiers de participer, encore cette année, à la Grande marche, cet événement gratuit, rassembleur et ouvert à tous, qui invite la population à marcher ensemble 5 km.

« Nous sommes très heureux que les villes de Granby et Saint-Hyacinthe renouvellent leur engagement cette année, d’autant plus que 5 autres villes se sont ajoutées à la fièvre des Grandes marches. En effet, Shefford, Cowansville, Sainte-Cécile-de-Milton, Richelieu et Marieville se joindront à nous pour marcher le 5 km et faire marcher le Québec. J’invite donc les médecins de famille de la région d’Yamaska, à prescrire la Grande marche à leurs patients et venir marcher avec nous les 20 et 21 octobre prochains », a mentionné le Dr Jacques Bergeron, président de l’AMOY.

La fierté de Pierre Lavoie

« Je suis extrêmement fier de voir ce qui se passe dans la région de la Yamaska. Jamais nous n'aurions pu porter le mouvement à la grandeur de la province sans l'appui et l'engagement des villes, des citoyens, des professionnels de la santé et des médecins de famille, accompagnés de leur Association médicale. Ensemble, ils s'engagent et croient, tout comme nous, qu'un pas à la fois, on peut changer le Québec », a indiqué Pierre Lavoie, cofondateur de l'initiative qui porte son nom.

La Grande marche de Granby aura lieu le samedi 20 octobre, alors que les Grandes marches de Saint-Hyacinthe, Shefford, Cowansville, Marieville, Sainte-Cécile-de-Milton et Richelieu, auront lieu le dimanche 21 octobre. La population est invitée à s’inscrire gratuitement sur www.onmarche.com.