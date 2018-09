Au pied du podium avec une 4e place aux Jeux équestres du Québec

La 23e finale des Jeux équestres du Québec, organisée dans le cadre de Caballista par Cheval Québec, a accueilli, plus 300 cavaliers, 9 équipes régionales dont celle de la Rive-Sud, grande favorite.

Après trois jours de compétitions au Parc équestre olympique de Bromont, la délégation de la Rive-Sud , dirigée par Éliane Aitkens et Jade Barsalou, a terminé au pied du podium avec une 4e place et un total de 34 points. L’équipe de Laval-Lanaudière-Laurentides a dominé la compétition avec 72 points, suivie de l’Estrie (49 points) et du Sud-Ouest (44 points).

L’équipe a toutefois remporté 4 médailles de bronze

- en concours complet, épreuves combinés grâce aux performances de :

- Jasmine Pavez-Buist (Saint-Jean-sur-Richelieu), médaille de bronze en Épreuves combinées Pré-débutant Junior;

- Émy Gagnon Gélinas (Saint-Jean-sur-Richelieu), médaille d’argent en Épreuves combinées Pré-Débutant Adulte;

- en chasse grâce aux performances de :

Isabelle Kemp (Montréal), médaille d’or en Chasse « Grand Poney »

Marianne Mouron (Carignan), médaille d’argent en Chasse « Grand Poney »

Naier Chen (Brossard), médaille d’or en Chasse « Petit Poney »

Marie Audet (Montréal), médaille d’argent en Chasse « Petit Poney »



en Équitation suite aux résultats de :



Alexandra Mignacca (Boucherville), médaille d’or en Équitation Junior C

Anne-Sophie Duceppe (Verdun), médaille de bronze en Équitation Junior A

Isabelle Kemp (Montréal), médaille d’argent à l’issue de l’épreuve Médaille Poney, médaille de bronze en Équitation Junior B

Charlotte Pacull (Sorel-Tracy), médaille de bronze en Équitation Étrivières courtes

en dressage suite aux résultats de :

- Charlotte Lambert (Saint-Hyacinthe), médaille d’argent en dressage « Assiette de dressage Adulte »

Audreanne Fontaine (Saint-Jean-sur-Richelieu), médaille de bronze en dressage Initiation Junior

Julie Sauvé Bouchard (Brossard), médaille d’argent en dressage Entraînement « Adulte »

Jasmine Pavez-Buist (Saint-Jean-sur-Richelieu), médaille d’argent en dressage Entraînement Poney Junior

Frédérique Burelle-Jeannotte (St-Marc-sur-Richelieu), médaille d’argent en dressage Niveau 3 « Ouvert »

En saut d’obstacles, les cavalières suivantes ont donné des points supplémentaires à l’équipe :

Isabelle Kemp (Montréal), médaille d’argent en Saut d’obstacles Poney

Lili Rose Primeau (Saint-Isidore-de-Laprairie), médaille de bronze au Mini-Prix en saut d’obstacles 0,90 m .

Tous les résultats sont disponibles au http://cheval.quebec/ Caballista-Accueil.