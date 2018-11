Les amateurs de ski ont rendez-vous le 4 novembre prochain

L'agence de voyages spécialisée, Voyages Gendron, lance un appel aux amateurs de ski de la région et les invitant au lancement annuel de la saison 2018-2019 qui se tiendra le 4 novembre prochain de 9h30 à 17h au Théâtre Desjardins de Montréal.

Des représentants de domaines skiables du Québec, de l’Ouest canadien, des États-Unis, d’Europe et d’Asie seront sur place pour vous faire découvrir les plus belles destinations ski de la planète. Vous retrouverez aussi des équipementiers tels que Nordica, Blizzard, Tecnica, Völkl, Ski Town, La Cordée et Thule, entre autres.

40 conférences-voyages

Les accompagnateurs de Gendronski, des spécialistes et des passionnés de ski vous présenteront plusieurs conférences. Les sujets varieront entre les destinations de l’heure, les conseils de sécurité en avalanche, les produits spécialisés tels que l’héliski et le ski de randonnée. Le Japon, destination tendance depuis quelques années, vous sera présenté par Jean-Luc Brassard, champion olympique et grand amateur de cette destination.

Primeur québécoise

En primeur au Québec, le film Face of Winter de Warren Miller, l’un des réalisateurs de films de ski les plus réputés au monde sera présenté. Ce sera aussi l’occasion de gagner l’un des nombreux prix de présences : des crédits-voyages et même une journée d’héliski.

Le département ski de Voyages Gendron est aussi fier de souligner son partenariat avec les destinations de l’Ouest canadien, remportant le titre de meilleur forfaitiste canadien pour Whistler, Revelstoke et Banff, hors marché local.

Visitez le www.gendronski.com/evenementski pour vous inscrire et réserver votre place aux conférences.

À propos de Voyages Gendron

Située à Salaberry-de-Valleyfield, l'agence de voyages spécialisée, Voyages Gendron se décline en plusieurs marques : Gendronski, Gendrongolf, Gendronvélo, Gendrontours, Gendronsoleil, Gendronlasvegas, Gendronnewyork et Gendronhawaï. En affaire depuis plus de 30 ans, elle compte sur plus de 75 passionnés du voyage.