Six Québécois membres d’Équipe Canada 2019

C’est avec une bonne dose d’émotion que Golf Québec a pris connaissance de l’annonce nationale concernant la composition des formations amateur et junior d’Équipe Canada en 2019. En effet, sur 17 athlètes au talent exceptionnel sélectionnés à travers le pays, six sont de fiers représentants du Québec.

Ce sera l’une des plus importantes représentations provinciales depuis la mise en place du programme national.

Dans la Formation amateur, nous aurons l’occasion de suivre les performances de Brigitte Thibault du Club Laval-sur-le-Lac ainsi que celles de Joey Savoie de Pinegrove qui a renouvelé sa participation au sein de l’équipe pour une seconde année.

De février à juin 2019, Céleste Dao et Christopher Vandette de Summerlea, Laurent Desmarchais de La Vallée du Richelieu ainsi qu’Olivier Ménard de Whitlock feront partie du groupe de dix jeunes regroupés au Centre national d’entraînement de Golf Canada à Bear Mountain Resort, près de Victoria, en Colombie-Britannique. Ce sera la deuxième année que le programme de la Formation junior offrira aux jeunes athlètes un entraînement centralisé avec hébergement et enseignement durant le deuxième semestre de leur année scolaire. Les membres de l’équipe vivront pleinement l’expérience immersive d’un centre d’excellence entièrement focalisé sur leur développement, entourés par un effectif d’entraîneurs de calibre mondial et d’experts en performance mentale, physiothérapie, biomécanique et nutrition.

« Depuis plusieurs années, Golf Québec investit massivement dans les programmes de développement juniors provinciaux, dont le programme Golf-études. La sélection de quatre de nos meilleurs golfeurs québécois au sein de la Formation junior nationale est l’une des preuves tangibles du succès de nos initiatives », a mentionné Jean-Pierre Beaulieu, directeur général.

Les athlètes suivants feront partie d’Équipe Canada en 2019 :

FORMATION AMATEUR FÉMININE

· Brigitte Thibault, Rosemère, QC, Club Laval-sur-le-Lac (19)

FORMATION AMATEUR MASCULINE

· Joey Savoie, La Prairie, QC, Pinegrove Country Club (24)

FORMATION JUNIOR FÉMININE

· Céleste Dao, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, QC, Summerlea Golf & Country Club (17)

FORMATION JUNIOR MASCULINE

· Laurent Desmarchais, Longueuil, QC, Club de golf La Vallée du Richelieu (17)

· Olivier Ménard, Salaberry-de-Valleyfield, QC, (18)

· Christopher Vandette, Beaconsfield, QC, Summerlea Golf & Country Club (17)

Par ailleurs, d’autres bonnes nouvelles pourraient être dévoilées d’ici peu alors que la sélection des athlètes pour la Formation Jeune pro 2019 d’Équipe Canada est prévue pour décembre.