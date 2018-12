Un Noël blanc vous attend dans les stations de ski du Québec

Malgré les mauvaises conditions météorologiques des dernières heures, les skieurs et planchistes peuvent dormir tranquille, car le temps des Fêtes s'annonce des plus magiques dans les stations de ski du Québec.

Le début de saison hâtif et les froids enregistrés en novembre et décembre ont permis aux stations de ski de faire fonctionner leur système d’enneigement à plein régime, contribuant à réunir les ingrédients essentiels pour offrir de magnifiques conditions de glisse aux visiteurs pour le long congé du temps des fêtes.

« Plusieurs amateurs de sports de glisse pourraient se laisser décourager par la météo d’aujourd’hui. Malgré le manque de collaboration de Mère Nature, les précipitations liquides d’aujourd’hui auront un impact limité sur les centres de ski. Après les fermetures temporaires de ce vendredi, les stations reprendront le collier à compter de demain pour préparer les pistes pour le temps des fêtes avec les surfaceuses et les canons à neige » a indiqué Josée Cusson, directrice communication et marketing de l’Association des stations de ski du Québec.

« Plusieurs stations de ski ont eu la prévoyance de conserver la neige fabriquée en amoncèlement de manière à l’étendre sur les pistes après le redoux. Cette stratégie permettra donc aux stations d’offrir des conditions de glisse optimales pour la période des fêtes. Le meilleur est à venir », a lancé madame Cusson.

Par ailleurs, le temps des fêtes est un moment féérique dans les stations de ski. Ces dernières s'investissent année après année pour offrir un temps des fêtes féérique et mémorable! Évènements et activités diverses sont organisés pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Spectacles, descentes aux flambeaux, nuits blanches et visites du Père Noël seront proposés aux quatre coins de la province.

Afin de connaitre les conditions de neige des stations de ski du Québec ainsi que les activités proposées par ces dernières pour le temps des fêtes, visitez le www.maneige.ski.

Vous souhaitez vous initier ou vous remettre au ski cet hiver?

Les stations de ski du Québec offrent des forfaits d'initiation adaptés aux besoins des débutants qui souhaitent découvrir les sports de glisse. Les forfaits proposés incluent une leçon avec un moniteur certifié, la location d'équipement et le billet de ski. De nombreuses autres activités sont offertes également dans les stations de ski : luge, glissade sur tubes, raquette, ski de fond, etc. Des activités pour tous les goûts!

L'ASSQ invite les amateurs de sports de glisse à passer de beaux moments en famille ou entre amis à la montagne durant le temps des Fêtes!