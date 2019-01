Les grandes tendances en entraînement pour l’année 2019 selon l'American College of Sports Medicine

Chaque année, depuis 13 ans, l'American College of Sports Medicine interroge des milliers d'experts afin de recueillir leur avis sur les principales tendances à venir en matière de santé et defitness.

Pour l’édition 2019, plus de 2 000 entraîneurs personnels, professionnels en médecine sportive et universitaires du monde entier ont présenté leurs prévisions. Voici un coup d’œil rapide des top 5.

Tendance # 1 : Moniteur d’activité et technologie d’entraînement

La technologie portable, qui comprend des gadgets tels que FitBits, des trackers d'activité, des montres intelligentes et des moniteurs de fréquence cardiaque, figure en tête de la liste de cette année. L'avantage de cette technologie est qu'elle vous permet de consigner vos performances, de surveiller votre évolution, de planifier vos séances et de réagir en temps réel durant vos entraînements. Elle ne remplace pas un entraîneur, mais travaille merveilleusement bien en synergie avec celui-ci, en lui fournissant des données sur vous, lui permettant d’ajuster vos entraînements au fur et à mesure de votre progression.

Tendance # 2 : Cours en groupe

La 2e position revient au cours en groupe, qui doit sa grande popularité à la nature hautement sociale de ce type d’entraînement qui se pratique en groupe de 10 à 50, voire 60 participants, accompagnés par un instructeur spécialisé et certifié. Mais détrompez-vous si vous croyez encore que les cours en groupe sont uniquement offerts sous forme de danse aérobique. Si vous êtes encore sous cette impression, c’est que vous n’êtes pas entrés dans une salle de cours en groupe depuis 15 ans ! La raison pour laquelle ce type d’entraînement figure toujours au sommet du palmarès est qu’avec les années, les spécialistes des cours en groupe ont su développer des programmes pouvant répondre à tous les genres, allant des cours de vélo, au cours de musculation, de yoga, d’arts martiaux, de danse latine, de sports de combat etc., et ce, dans des formats, de 30, 45 et 60 minutes. Et chaque année, je fais la même recommandation : essayez un maximum de types de cours différents afin de trouver celui qui vous convient le mieux et vous motive le plus. Il y a un cours pour vous, c’est certain!

Tendance # 3: Entraînement à l'intervalle de haute intensité

Le HIIT (High Intensity Interval Training) implique généralement de courtes périodes d'exercice de haute intensité suivies d'une courte période de récupération. Il est bien démontré que ce type d’entraînement améliore la perte de graisse, augmente le VO2 max et améliore le contrôle du taux de sucre dans le sang. Au début, je recommande de faire ce genre d’entraînement avec un entraîneur pour assurer une bonne exécution des mouvements et un maximum de bénéfices.

Tendance # 4: Programmes de conditionnement physique pour les personnes vieillissantes

Nouveaux venus dans les tops 5, les programmes de conditionnement physique pour les personnes vieillissantes volent la vedette ! Normal, car il est devenu important dans notre société de rester en forme tout au long de sa vie. De nombreuses études démontrent que l’exercice régulier peut prévenir de nombreuses problématiques liées au vieillissement, l’activité physique étant associée à un risque moins élevé de maladie cardiovasculaire, de certains cancers et de démence. La musculation réduit également le risque de pertes musculaires et osseuses liées à l'âge, améliore l'équilibre et réduit le risque de chutes. Une espérance de vie plus longue, le désir de rester actif plus longtemps et un revenu disponible plus important sont tous considérés comme des facteurs contribuant à cette tendance à la hausse.

Tendance # 5: Entraînement avec le poids du corps (Body Weight Training)

Ce type d’entraînement utilise votre corps comme résistance en exécutant des exercices tels que des pompes, des tractions et des squats. De tels exercices ont l'avantage d'être simples à réaliser, sans avoir besoin d'un gym ou de l'accès à des poids et à des équipements spéciaux. C’est une bonne manière de garder la forme entre deux séances au gym qui permettront un entraînement plus complet. Toutefois, en gym, vous pouvez pousser ce type d’entraînement à un autre niveau en utilisant un minimum d’équipements. Vous avez probablement observé des entraîneurs privés utiliser cette technique dans la zone de TRX (exercices de traction du corps en utilisant des sangles suspendues en hauteur) ou à l’aide de barres de traction. Plusieurs muscles sont sollicités au cours de ce type de séance d’entraînement, ce qui le rend très complet en plus d’améliorer le gainage, la posture et l’équilibre. Fait non négligeable, il permet de brûler un paquet de calories par le recrutement continu d’importantes masses musculaires.

Voici, en boni, les 5 tendances suivantes qui demeurent dans les tops 20 depuis quelques années :