Marathon de ski amical au profit de la Fondation Martin-Matte

Sommet Saint-Sauveur est fier de s’associer pour une 4e année à la Fondation Martin-Matte. Le 9 février prochain, l’événement Les Beaux 4 heures Fondation Martin-Matte, accueillera skieurs et planchistes sur les pistes du versant Avila de Sommet Saint-Sauveur, pour ce marathon de ski amical.

Village de partenaires, animation terrain, feux d’artifice et un spectacle extérieur de Patrice Michaud envelopperont le versant Avila d’une ambiance de fête, où participants, visiteurs et ‘supporters’ célébreront l’hiver. Fier d’œuvrer avec la Fondation Martin-Matte pour l’un des plus grands événements de collecte de fonds de la province supportant le soutien aux traumatisés crâniens (hébergement, activités et répit aux familles), le Sommet Saint-Sauveur tient à souligner que l’accès au village et aux festivités est gratuit et ouvert à tous.

Créez votre équipe

La date limite pour inscrire une nouvelle équipe est le lundi 28 janvier 2019 à minuit. Il est donc encore possible de créer un groupe (famille, amis, collègues) et de participer à ce marathon de glisse amicale. Les équipes doivent être composées de quatre participants, âgés de 12 ans et plus, dont un capitaine. Cette année, l’objectif est d’amasser 400 000 $ afin de soutenir les projets de la Fondation Martin Matte.

Pour s’inscrire : www. lesbeaux4h.com