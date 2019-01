Le Canada dévoile son équipe sur courte piste en vue des Coupes du monde à venir en Allemagne et en Italie

Le Canada a dévoilé son équipe en vue des deux dernières étapes de la Coupe du monde sur courte piste de l’ISU de la saison, qui se dérouleront du 1er au 3 février à Dresden, en Allemagne, et du 8 au 10 février à Torino, en Italie.

Les patineurs et patineuses qui en font partie chercheront à ajouter au total de 12 médailles – trois d’or, trois d’argent et six de bronze – et 10 résultats parmi les cinq premiers que le Canada a enregistré sur le circuit de la Coupe du monde jusqu’ici en 2018-19.

L’équipe féminine pour ces deux étapes à venir sera composée de Kim Boutin (Sherbrooke, Qué.), Courtney Sarault (Moncton, N.B.), Alyson Charles (Montréal, Qué.), Claudia Gagnon (Saguenay, Qué.), Camille de Serres-Rainville (Montréal, Qué.) et Kasandra Bradette (Saint-Félicien, Qué.). L’équipe masculine regroupe Samuel Girard (Ferland-et-Boilleau, Qué.), Steven Dubois (Lachenaie, Qué.), Charle Cournoyer (Boucherville, Qué.), Pascal Dion (Montréal, Qué.), Cédrik Blais (Châteauguay, Qué.) et Charles Hamelin (Sainte-Julie, Qué.).

La chef de file de l’équipe féminine est la triple médaillée olympique Kim Boutin, qui a décroché deux médailles à sa seule Coupe du monde de la saison, à Almaty. Elle a alors remporté l’argent au 1000m et le bronze au 1500m.

Elle sera accompagnée par les autres médaillées de la saison en Charles et Sarault, deux recrues sur le circuit de la Coupe du monde qui ont démontré qu’elles ont ce qu’il faut pour rivaliser avec les meilleures patineuses au monde. Charles a remporté l’or au 1000m à Salt Lake, ainsi que deux médailles de bronze au 500m à Calgary, tandis que Sarault, qui disputera aussi les Championnats du monde juniors sur courte piste de l'ISU 2019 à Montréal plus tard ce mois-ci, a raflé l’argent au 1500m à Calgary.

Bradette, 30 ans, en sera à sa première compétition internationale de la saison, elle qui effectue un retour après avoir subi une commotion cérébrale à l’automne qui l’a forcée à s’absenter du circuit de la Coupe du monde jusqu’à maintenant. Membre de l’équipe olympique qui a pris part aux Jeux de PyeongChang l’an dernier, elle a remporté 15 médailles de la Coupe du monde depuis qu’elle a rejoint les rangs de l’équipe nationale sénior en 2011.

Serres-Rainville et Gagnon complètent la formation féminine. Leurs meilleurs résultats jusqu’ici cette saison sont une cinquième place au 1500m et une sixième place au 500m, respectivement.

Chez les hommes, Girard et Dubois chercheront à bâtir sur les succès qu’ils ont obtenus en début de saison, alors qu’ils ont tous deux atteint le podium. Girard a obtenu l’or au 500m à Almaty, tandis que Dubois a ramené le bronze du 1500m de Salt Lake City. Il a aussi établi un nouveau record canadien au 500m (39,845) lors de la première épreuve de la saison à Calgary.

Ils seront accompagnés des vétérans Hamelin, Dion et Cournoyer, ainsi que du patineur de deuxième année Blais.

Hamelin semble retrouver la forme après avoir connu une décevante première étape cette saison, à Calgary. Il a rebondi avec une cinquième place au 500m à Salt Lake City et il a par ailleurs décroché deux résultats parmi les 10 premiers au 1500m.

Dion a été un des patineurs canadiens qui a affiché le plus de constance cette saison, lui qui a quatre top-10 à son actif, y compris deux cinquièmes places et une sixième place au 1500m, en plus d’une sixième place au 1000m.

De son côté, Cournoyer a raté le podium de peu en terminant quatrième du 500m à Salt Lake City en plus de finir huitième au 1000m, tandis que Blais, un habitué du relais mixte jusqu’ici cette saison, a pris la 10e place au 1000m et terminé deux fois en 11e place au 500m.

Veuillez consulter ci-bas la liste complète des athlètes, en ordre alphabétique selon le nom de famille, qui ont été sélectionnés en vue des deux prochaines étapes de la Coupe du monde.

