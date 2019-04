Guillaume Latendresse effectue un retour dans l'entourage des Riverains

Guillaume Latendresse sera de retour au sein des Riverains du Collège Charles-Lemoyne avec de grandes responsabilités en tant que directeur général des Riverains et directeur de la structure intégrée. Il pourra mettre à profit ses connaissances hockey en plus d’utiliser ses qualités de communicateur et de leader.



Ses nouvelles fonctions lui permettront de mettre sa couleur et d'implanter sa vision avec toute l'équipe de la structure intégrée. Ayant quitté la barre des Riverains en 2018 après quatre années comme entraîneur-chef de l'équipe, Guillaume souhaite s’impliquer à nouveau avec les Riverains du CCL. Il redonnera aux jeunes et leur permettra de vivre une expérience à la hauteur de ce qu'il a connu à l'époque. Ce dernier s’est démarqué parmi plusieurs candidats très intéressants. Il s’est distingué entre autres avec son plan d’action bien ficelé dans le but de relancer les Riverains et avec l’espoir de revivre les bonnes années de cette équipe.