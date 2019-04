Les Riverains du Collège Charles-Lemoyne: en recrutement

Plus tôt la semaine dernière, le Collège Charles-Lemoyne (CCL) annonçait la nomination de Guillaume Latendresse comme directeur général des Riverains. Le CCL annonce maintenant les nominations de Roger Côté, à titre de conseiller spécial administratif, et de Steve Larouche, au poste d’entraîneur-chef des Riverains.



« La direction du Collège Charles-Lemoyne, propriétaire des Riverains, prend le plein contrôle de son équipe et met en place une vision et une culture orientées sur le développement des joueurs », souligne David Bowles, directeur général du CCL.



Rappelons que Guillaume a joué son hockey Midget AAA pour les Riverains du CCL et a fait ses cinq années du secondaire au Collège. Il a joué son hockey junior pour les Voltigeurs de Drummondville, qui ont d’ailleurs retiré son numéro 22. Il a joué au sein du programme de Hockey Canada pour les moins de 17, 18 et 20 ans. Guillaume a été réclamé en 2e ronde (45e au total) lors du repêchage 2005 par les Canadiens de Montréal avec qui il a joué durant quatre saisons (de 2006 à 2009), en plus d'avoir porté l'uniforme du Wild du Minnesota et des Sénateurs d'Ottawa. Il a été à deux reprises champion de division et deux fois il a été dans le carré d’as en série éliminatoires. Guillaume a débuté sa carrière d'entraîneur-chef à la barre des Riverains pendant quatre saisons (de 2014 à 2018) et son équipe avait remporté deux titres de divisions sous sa direction.



Pour sa part, Roger Côté a occupé le poste de directeur du service des sports au CCL pendant 13 années. Il connaît donc très bien les enjeux et les défis qui attendent Guillaume sur le plan administratif et pourra l'appuyer dans ses nouvelles fonctions.



Quant à lui, Steve Larouche a su faire sa marque comme joueur et comme entraîneur. En effet, comme joueur, Steve a une feuille de route remarquable :

Champion de la Coupe Air Canada avec les Riverains (ligue du Midget AAA)

Champion de la Coupe du Président (ligue de hockey junior majeur du Québec)

Trois fois champion de la Coupe Turner (ligue américaine)

Repêché au 2e tour (41e au total) lors du repêchage de 1989 par les Canadiens de Montréal

Joueur dans la LNH pour les Sénateurs d'Ottawa, les Rangers de New York et les Kings de Los Angeles





Steve est un entraîneur organisé, structuré et passionné. Il est reconnu pour sa capacité à bien développer les aptitudes des joueurs et les amener à se dépasser.



Steve et Guillaume compléteront l'équipe qui gravitera autour des Riverains dans les prochains jours afin d'offrir un encadrement de qualité aux joueurs et ainsi répondre aux attentes du Collège Charles-Lemoyne. Les Riverains recrutent actuellement pour les postes suivants : entraîneur adjoint, entraîneur des gardiens, entraîneur vidéo (steva), spécialiste Time on ice. Les intéressés peuvent envoyer leur curriculum vitae à Steve s’est également illustré comme entraîneur en travaillant notamment sous la gouverne d’Éric Veilleux et de Martin Bernard durant ses huit années comme assistant-entraîneur chez les Cataractes dans la LHJMQ. Avec cette équipe, il a été champion de la Coupe Mémorial et finaliste de la Coupe du Président.Steve est un entraîneur organisé, structuré et passionné. Il est reconnu pour sa capacité à bien développer les aptitudes des joueurs et les amener à se dépasser.Steve et Guillaume compléteront l'équipe qui gravitera autour des Riverains dans les prochains jours afin d'offrir un encadrement de qualité aux joueurs et ainsi répondre aux attentes du Collège Charles-Lemoyne. Les Riverains recrutent actuellement pour les postes suivants : entraîneur adjoint, entraîneur des gardiens, entraîneur vidéo (steva), spécialiste Time on ice. Les intéressés peuvent envoyer leur curriculum vitae à Latendressehockey@gmail.com