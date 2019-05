Les joueuses du FC Sélect impuissantes face au Dynamo de Québec

FC Sélect Rive-Sud s’est incliné 5-0 lors de son 4 ème match de saison, en déplacement à L’Ancienne-Lorrette, contre la puissante équipe du Dynamo de Québec qui occupe actuellement la 1ère position dans la Première Ligue de Soccer du Québec féminine.

Le match avait pourtant bien démarré pour les joueuses de Marcelo Corrales, entraîneur-chef du FC Sélect. L’équipe démontrait de bonnes intentions dans leurs combinaisons offensives, mais sans jamais mettre en danger la défense du Dynamo.

C’est à la 23ème minute que le FC Sélect encaisse le premier but et termine la 1 ère période sur la marque de 1-0. En 2ème période, les jeunes joueuses de la Rive-Sud ouvrent un peu plus leur jeu pour tenter de revenir à égalité. Malheureusement, elles font preuve de vulnérabilité défensive et encaissent 4 buts supplémentaires pour finalement s’incliner 5 buts à 0.

Malgré le score, Cindy Walsh, joueuse expérimentée du FC Sélect, estime qu’il y a tout de même du positif à retenir du match. Bien que la marque finale semble sévère, c’est à partir de la 60 ème minute que le match a basculé.

Le FC Sélect Rive-Sud affronte l’AS Blainville durant le Ribfest à Greenfield Park

Pour son 5ème match de saison en PLSQ-F, le FC Sélect reçoit l'AS Blainville au parc Empire à Greenfield Park samedi le 1er juin. Les spectateurs sont invités à 15h00 pour participer aux activités d'avant-match. Le coup d'envoi est prévu à 16h00.

Le Rive-Sud Ribfest se déroulera sur le site du parc Empire en même temps que le match du FC Sélect. Toutes les équipes de soccer de la Rive-Sud, les amateurs de côtes levées et leurs familles sont tous invités à participer à cet évènement sportif gratuit et convivial. Les jeunes joueuses et joueurs, présents au début du match, participeront à l'entrée protocolaire avec les joueuses semi-pro. Plusieurs prix de présences seront tirés à la mi-temps du match.

Beaucoup de nourriture et d'ambiance sont attendues pour cet évènement. Assurez-vous d'arriver à l'avance pour trouver des places pour stationner.