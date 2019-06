Saint-Jean-sur-Richelieu accueillera à nouveau le Grand défi Pierre Lavoie

Le 16 juin prochain, Saint-Jean-sur-Richelieu accueillera au Collège militaire royal de Saint-Jean plus de 1 000 cyclistes à l’occasion du 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL). La population johannaise est invitée à encourager les participants à leur départ ou sur le parcours et à afficher du coup la personnalité dynamique et chaleureuse de la ville.



Le site sera animé dès 7 h le matin par un DJ du GDPL. L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu offrira aux participants une activité de réalité virtuelle alors que Tourisme Haut-Richelieu proposera d’immortaliser, par une prise de photo à son kiosque, le passage de cet événement reconnu dans notre région.



Habituée à l’accueil d’événement d’envergure, Saint-Jean-sur-Richelieu est heureuse du passage du 1 000 km du GDPL sur son territoire. Cette épreuve sportive demeure une excellente vitrine de visibilité pour la ville hôtesse en plus de créer le plus important mouvement santé dans la province. Lors de cet arrêt chez nous, ce sont plus de 2 000 personnes - incluant les cyclistes et les équipes d’accompagnement - qui découvriront la Capitale des montgolfières grâce à cet événement.



Le grand départ



Les cyclistes sont attendus à l’aube, vers 3 h 30 le 16 juin, au Collège militaire royal de Saint-Jean (15, rue Jacques-Cartier Sud) et se verront donner le signal de départ de leur 11e et avant-dernière étape du circuit à 8 h 30. La population est invitée à se présenter sur le site pour galvaniser le départ et laisser une empreinte indélébile de leur passage chez nous.



Au coup de départ, les participants et personnes présentes pourront apprécier le talent de la vingtaine de musicien de la Musique de l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes sous la direction musicale de l’Adjudant Martin Savard. À noter qu’il n’y aura pas de stationnement à l’intérieur du site. Il faudra prévoir garer son véhicule dans les stationnements de l’entrée sud du Vieux-Saint-Jean ou, mieux encore, venir à vélo!



Participation johannaise



L’invitation est lancée! Venez encourager tous les cyclistes et particulièrement ceux de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, une équipe d’ici, composée de Patrick Dubois, John-Patrick Hui, Éric Bélair, Amélie Guay, Martine Caya et Martin Bélair.



Pour plus d’information



Pour connaître les circuits des étapes 10 (circuit d’arrivée à Saint-Jean-sur-Richelieu) et 11 (départ de Saint-Jean-sur-Richelieu) :



• Étape 10 Cowansville - Saint-Jean-sur-Richelieu (Collège militaire)

• Étape 11 Saint-Jean-sur-Richelieu - Brossard (Complexe Bell)