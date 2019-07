Cet été, profitez des plans d'eau en toute sécurité

En ce début de saison estivale, la Société de sauvetage du Québec invite la population à faire preuve de prudence à proximité des plans d'eau.

En date du 28 juin, la Société de sauvetage dénombrait 22 noyades en 2019, soit six de plus qu'à pareille date en 2018. L'organisme rappelle à tous l'importance d'adopter des comportements sécuritaires afin de prévenir tout incident malheureux.

Respecter ses limites

Tout le monde n’est pas un nageur d’élite : reconnaissez vos capacités et vos habiletés aquatiques. Apprendre à nager, c’est possible à tout âge! Renseignez-vous auprès des surveillants-sauveteurs. Certaines piscines effectuent des tests de nage pour évaluer les capacités aquatiques des baigneurs. Si vous éprouvez un malaise ou si vous n’êtes pas certain d’y arriver, ne vous aventurez pas plus loin.

Respectez les consignes de sécurité

Pour une expérience de baignade agréable et positive, il faut respecter les règlements en vigueur sur les lieux. Les panneaux de sécurité sont là pour que les activités se déroulent dans un endroit sécuritaire pour tous. Prenez le temps de lire et de comprendre les panneaux. Les surveillants-sauveteurs peuvent intervenir à tout moment pour votre sécurité, écoutez et respectez-les.

Supervisez les enfants qui sont sous votre responsabilité

Vous avez planifié une sortie à la piscine? Vous représentez le parent responsable de vos enfants et de leurs amis. N’oubliez pas, il suffit de quelques instants d’inattention pour qu’une noyade survienne. Soyez toujours à distance de bras des jeunes enfants.

Si vous autorisez votre enfant à participer à une sortie à la piscine publique ou dans un parc aquatique par exemple, vous devez collaborer avec les responsables et les accompagnateurs qui organisent la sortie. En tant que parent, vous devez donner au personnel (camp d’été, école, CPE) les renseignements suivants :

vos coordonnées en cas d’urgence;

les caractéristiques comportementales de votre enfant;

ses particularités médicales;

son aptitude à nager (fournir au besoin les certificats et un VFI);

connaître les responsabilités des intervenants;

connaître les règlements du site d’accueil;

informer et préparer votre enfant à la sortie en milieu aquatique (comportements à adopter);

fournir à votre enfant tous les éléments de la liste établie par l’organisation responsable de la sortie (maillot, serviette, VFI, crème solaire, chapeau, etc.).

Modérez l’alcool et évitez la drogue

Respectez les règlements établis par l’installation aquatique, qui permet ou non la consommation de boissons alcoolisées. En tout temps, votre responsabilité est de rester vigilant et de faire preuve de jugement.

Bonne baignade à tous!