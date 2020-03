François Legault confirme la mise en place de plusieurs lignes téléphoniques régionales

Fidèle à son habitude, c’est flanqué de la Ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann et du directeur de la Santé publique, Horacio Arruda, que le premier ministre du Québec, François Legault s’est adressé à la population sur le coup de 13h en ce vendredi 20 mars. Il a notamment confirmé, au cours de son allocution, l’ajout de plusieurs lignes téléphoniques pour mieux desservir les gens atteints de la COVID-19 ou qui présentent des symptômes.

Avec le ton rassurant qu’on lui connaît, le premier ministre a dressé le bilan des dernières heures. Le voici:

Gens atteints: 139

Hospitalisation: 10

Décès: 1

En attente de résultats: 2400 personnes

Gens testés négatifs: 7 700 personnes

« Le nombre de tests que nous sommes en mesure d’effectuer est en augmentation. Actuellement, notre capacité dépasse la demande. Nous pouvons réaliser jusqu’à 6000 tests par jour », a-t-il précisé. De son côté, la ministre Danielle McCann a précisé qu’en combinant tous les laboratoires du Québec, ce chiffre pouvait atteindre les 13 500 tests par jour.

Plus de lignes téléphoniques mises en service

Alors que plusieurs se sont plaints de la difficulté d’obtenir la ligne en composant le 1 877 644-4545, M. Legault a confirmé l’ajout, dès aujourd’hui, de plusieurs autres lignes. « Pour y avoir accès, les gens n’ont qu’à composer l’indicatif régional de leur secteur. Par exemple, 418 644-4545 pour ceux qui demeurent dans la région de la Capitale Nationale et ainsi de suite partout au Québec », a-t-il expliqué.

Sur un ton calme, il a ajouté que la situation est sous contrôle et que 4000 lits ont été libérés en milieu hospitalier au besoin. Des chirurgies non nécessaires ont été repoussé au cours des derniers jours. « Nous avons aussi assez d’équipements pour répondre à la demande. Nous travaillons aussi des scénarios plus pessimistes pour lesquels nous sommes actuellement en pourparlers avec des entreprises qui pourraient nous fournir davantage de masques, de respirateurs ou tout autre équipement en cas de besoin », confiait-il.

Deux personnalités pour rejoindre les aînés

Afin de rappeler aux aînés de 70 ans et plus, l’importance de se confiner à la maison, le gouvernement de M. Legault a fait appel à deux personnalités publiques. Ainsi, dès 18h ce soir, des messages préenregistrés de Dominique Michel et de Bernard Derôme sera entendu dans des milliers de foyers du Québec, sommant les aînés de demeurer à la maison en ce temps de crise.

Secteur de la construction: projets à venir

Le premier ministre s’est aussi adressé aux 260 000 travailleurs du domaine de la construction. « Cette industrie importante contribue fortement à faire rouler notre économie. Puisque plusieurs projets sont arrêtés présentement, nous travaillons à devancer les projets d’infrastructures prévus au cours des prochaines années. Ils viendront ainsi remplacer les chantiers à l’arrêt. Des annonces suivront au cours des prochains jours en lien avec cette volonté gouvernementale. »

Il a aussi demandé aux employeurs toujours actifs dans ce domaine de fournir le nécessaire à leur personnel le nécessaire pour limiter la propagation de la COVID-19. « Mettez à leur disposition de l’eau et du savon pour un lavage fréquent des mains. Assurez-vous d’avoir plus de roulottes de chantier pour respecter la règle de distanciation sociale lors des repas. Et, travailleurs, si vous êtes malades, restez à la maison », a-t-il mentionné.

Aide possible pour les médias

M. Legault a aussi précisé qu’une annonce pour les médias sera aussi faite au cours des prochains jours. « Votre rôle est essentiel dans la communauté. Vous informez les gens en ce temps de crise, mais vous stoppez parfois aussi les fausses nouvelles. On est conscient que c’est difficile pour vous présentement et nous sommes à travailler sur une solution », a-t-il lancé.

Loto-Québec: en mode solution

Le premier ministre a aussi précisé que Loto-Québec est à « revoir ses règles » pour éviter que les gens ne sortent que pour se procurer un ou des billets de loterie.

Retour à l'école en mai?

Enfin, M. Legault, en réponse à une question d’un média, a indiqué qu’un retour en classe, autant pour les secteurs primaires et secondaires que pour le collégial ou l’universitaire, est peu probable à la fin mars. « Pour les cégeps et universités, on a bon espoir que les cours puissent se donner en ligne. Pour le primaire et le secondaire, ce serait plus compliqué. Présentement, on vise un retour pour le début mai, mais rien n’est confirmé », concluait-il.