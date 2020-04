« C’est un retour en classe graduel, prudent et volontaire. » - Jean-François Roberge

« C’est un retour en classe graduel, prudent et volontaire. » Voilà comment le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge a qualifié la réouverture progressive des établissements scolaires préscolaires, primaires et des services de garde éducatifs à l'enfance à compter du 11 mai prochain, en zones froides, soit hors Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Accompagné du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, et du conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, Dr Richard Massé, le ministre Roberge a aussi annoncé que les établissements secondaires, collégiaux et universitaires demeureront fermés et les élèves poursuivront leurs apprentissages à distance.

Pour ce qui est des élèves en formation professionnelle et en formation générale des adultes, ils pourront reprendre leurs apprentissages, mais selon des modes variés (cours en ligne, à distance, etc.). Toutefois, en aucun temps, plus de 50 % des élèves ne devront être en classe simultanément pour les aspects pratiques de leur formation.

Ainsi, à partir du 11 mai, les écoles préscolaires et primaires situées à l'extérieur du territoire de la CMM seront rouvertes pour tous les enfants. Les établissements situés à l'intérieur du territoire de la CMM, quant à eux, devraient pouvoir rouvrir leurs portes le 19 mai, selon les mêmes modalités. Quant aux enseignants, ils pourront réintégrer leur milieu de travail dès le 4 mai.

« La réouverture progressive des écoles est possible grâce à la très forte adhésion de la population aux mesures de confinement mises en place dès le début de la crise. Collectivement, nous avons de quoi être fiers. Je comprends que certains parents et membres du personnel puissent avoir des inquiétudes. Je tiens cependant à leur dire : le retour à l'école se fera de manière prudente, progressive et sécuritaire. La présence en classe des élèves sera non obligatoire et surtout volontaire. Nous ferons en sorte que peu importe le choix des parents, tous les élèves puissent disposer d'un encadrement pédagogique bonifié et compléter leurs apprentissages à temps pour la fin de l'année scolaire de la manière la plus sécuritaire qui soit », de dire le ministre, Jean-François Roberge.

Le retour en classe se fera sur une base volontaire. Ainsi, il sera possible, pour les parents qui le jugent plus approprié, de poursuivre la scolarisation de leurs enfants à la maison. Dans ce cas, avec le concours de tout le personnel des établissements scolaires en poste, le réseau scolaire offrira un encadrement pédagogique à distance bonifié.

Les élèves qui présentent des retards ou des difficultés d'apprentissage sont toutefois fortement encouragés à effectuer un retour en classe dès que possible afin de pouvoir bénéficier d'un soutien pédagogique optimal.

Des mesures d’hygiène strictes à respecter

Dans tous les cas, les écoles devront appliquer les mesures d'hygiène strictes et de distanciation recommandées par les autorités de santé publique. Notamment, le nombre d'élèves par local sera ramené à 15 et la distance de deux mètres devra être respectée.

Les services de transport scolaire seront également touchés par de nouvelles normes qui seront appliquées dans les autobus scolaires. Le ministre Roberge a notamment mentionné la possibilité d’aménager une barrière physique afin de protéger le chauffeur d’autobus.

Pour des raisons de santé et de sécurité, toute personne, élève ou membre du personnel, qui présente une vulnérabilité sur le plan de la santé (maladie chronique, déficit immunitaire grave, grossesse ou allaitement, personne âgée de 60 ans ou plus) plus) ne devrait pas retourner à l'école jusqu'à nouvel ordre. Dans le cas d'un élève, un soutien pédagogique et professionnel lui sera offert.

Tout élève ou membre du personnel présentant des symptômes de la COVID-19 sera interdit de présence à l'école pour une période de 14 jours. Dans le cas d'un élève, un soutien pédagogique et professionnel lui sera offert durant cette période.

Sous invitation seulement, les parents pourront récupérer les effets personnels de leurs enfants et pourront emprunter des outils technologiques mis à leur disposition.

Un soutien pédagogique et professionnel à distance bonifié

Afin que tous les élèves puissent compléter l'apprentissage des savoirs essentiels à temps pour la fin de l'année scolaire, et ce, peu importe leur situation, le ministre Roberge a également annoncé une opération majeure de prêt de matériel numérique pour équiper rapidement tous les élèves et membres du personnel des établissements scolaires, du primaire et du secondaire, qui en auraient besoin.

Le Ministère a également réservé, auprès d'Apple, 15 000 iPad LTE, qui seront disponibles d'ici 7 à 10 jours pour les commissions scolaires qui souhaitent en faire l'acquisition. Certains fournisseurs, déjà sous contrat, rendront disponibles des équipements dotés d'une connexion cellulaire. Enfin, Telus fournira la connexion cellulaire gratuitement pour ces appareils jusqu'au 30 juin 2020.

Une entente est également survenue entre le MEES et l'Université TÉLUQ pour la création d'une formation accélérée portant sur la formation à distance à l'intention des enseignantes et enseignants qui ont besoin de parfaire leurs connaissances et leurs habiletés en la matière.

Les premiers cours seront disponibles dès le 4 mai. Des formations seront également déposées sur le portail École ouverte pour que les enseignantes et enseignants puissent y accéder rapidement.