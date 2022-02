Une Alliance pour l'avenir des soins infirmiers voit le jour au Québec

Une Alliance pour l'avenir des soins infirmiers au Québec (AASIQ) vient de voir le jour, avec pour mission de créer un environnement favorable aux changements requis afin de répondre aux besoins croissants des patients et du réseau de la santé.

Au cours des prochains mois, l'Alliance compte sensibiliser les diverses parties prenantes du domaine de la santé sur les moyens à sa portée pour optimiser la pratique infirmière et valoriser la profession par des mesures durables et structurantes destinées aux infirmières d'aujourd'hui et de demain.

L'Alliance est issue de la mobilisation sans précédent lors des États généraux de la profession infirmière tenus en mai 2021. Ses membres veulent porter les 31 recommandations établies en matière d'organisation des soins, de préparation des prochaines générations d'infirmières et de soutien clinique, car elles répondent aux aspirations de la profession et jetteront les bases des transformations nécessaires au système de santé.

« En tant qu'infirmier de la relève, je me réjouis de cette démarche de collaboration qui regroupe des forces vives de la communauté infirmière. Cette mobilisation mettra en œuvre des solutions qui permettront de libérer le potentiel des compétences infirmières pour un meilleur accès aux soins. Il ne fait aucun doute que la population québécoise sera la première à bénéficier de cette transition, notamment en ayant accès à une qualité optimale de soins et de services, et ce partout au Québec », souligne le porte-parole de l'Alliance, William Tessier.

Besoins émergents

La pandémie de la COVID-19 a mis à l'avant-scène le rôle et les responsabilités de la profession infirmière au sein de la société québécoise. L'Alliance a pris le recul nécessaire pour évaluer tout le travail accompli au cours de ces derniers mois éprouvants et pour déterminer les moyens permettant de répondre aux nombreux besoins émergents en santé de la population.

Formée en janvier 2022, l'Alliance rassemble de nombreuses parties prenantes au cœur des enjeux du réseau de la santé au Québec et propose des actions concrètes pour renforcer les soins infirmiers pour répondre aux besoins croissants des patients et du réseau.

Elle est notamment composée de 17 associations d'infirmières et experts du réseau de la santé, représentant des dizaines de milliers de membres.

L'Alliance milite pour un rehaussement de la formation initiale des prochaines générations d'infirmières dans le but d'assurer l'avenir des soins de santé. Elle adopte une posture de collaboration avec l'ensemble des acteurs ayant le système de santé à cœur et mise sur le dialogue afin de bonifier ses propositions et assurer une transition s'inspirant des meilleures pratiques et tenant compte de la réalité québécoise.

Voici la liste des membres :

• Association des conseils des infirmières et infirmiers du Québec (ACIIQ)

• Association québécoise des infirmières et infirmiers (AQII)

• Association des infirmières et infirmiers d'urgence du Québec (AIIUQ)

• Association québécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie (AQIIG)

• Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé mentale (AQIISM)

• Association des infirmières en prévention des infections (AIPI)

• Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec (AIPSQ)

• Association des gestionnaires infirmiers d'urgence du Québec (AGIUQ)

• Association canadienne des écoles de sciences infirmières pour la région du Québec (ACESI-RQ)

• Alliance des infirmières noires du Canada • Groupe de concertation et d'influence en soins infirmiers du Québec

• Sylvain Brousseau, professeur agrégé en sciences infirmières et directeur du module des sciences infirmières à l'Université du Québec en Outaouais à Saint-Jérôme

• Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ)

• Conseil des sections de l'OIIQ

• Comité jeunesse de l'OIIQ

• Ordre régional des infirmières et infirmiers Bas-Saint-Laurent/Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine