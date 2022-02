Trouver refuge dans la nature est de plus en plus populaire pour soulager le stress et l’anxiété occasionnés par la pandémie de COVID-19.

Selon un récent sondage mené par Ipsos Public Affairs pour le compte de Conservation de la nature Canada (CNC), 82 % des personnes interrogées ont dit passer du temps dans la nature.

37 % d’entre elles y consacrent davantage de temps qu’avant le début de la pandémie en mars 2020.

Les femmes, les jeunes et les jeunes familles sont les plus susceptibles de passer davantage de temps en plein air.

« Ces résultats démontrent pourquoi il est important et bénéfique pour nous tous de protéger la nature et d’y avoir accès », explique François Duclos, conseiller principal pour la planification de l’utilisation par les visiteurs à CNC.

« De nombreuses personnes se tournent vers les réserves naturelles, sentiers, espaces verts et parcs pour faire des activités de plein air tout en respectant les règles de distanciation physique. Les gens veulent fréquenter d’autres personnes en toute sécurité, ils saisissent les occasions de respirer de l’air frais, de faire de l’exercice ou de retrouver leur calme en prenant une pause du télétravail et du temps accru qu’ils passent devant leur écran. »

Lors d’une promenade hivernale, en plus d’être source de mieux-être, la nature offre beaucoup de choses à voir et à découvrir : de l’observation d’oiseaux au pistage d’animaux, en passant par la découverte de paysages enneigés inoubliables, ces moments passés en nature offrent incontestablement de riches souvenirs.

Il faut cependant protéger les précieux milieux naturels qu'abritent ces aires protégées en demeurant dans les sentiers balisés, termine Conservation de la nature Canada.