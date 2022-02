Réflexion sur les infrastructures de loisir : la communauté invitée à s’exprimer

La pratique d’activités physiques et de loisir a un impact direct sur la qualité de vie d’une population. Consciente que les municipalités ont un rôle important à jouer dans ce domaine, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu amorce une réflexion pour se doter d’orientations claires concernant ses infrastructures de loisir.

La communauté est invitée à prendre part à cette démarche en répondant à un sondage en ligne pour partager ses besoins en la matière.

Tout d’abord, la Ville souhaite mieux comprendre la satisfaction, les attentes et les priorités des Johannaises et Johannais pour en tenir compte dans sa prise de décision. Est-ce que l’offre actuelle de sites hivernaux, de parcs ou d’infrastructures communautaires ou sportives est suffisamment abondante et diversifiée? Quels aspects sont à améliorer? Quelles infrastructures devraient être priorisées selon les secteurs de la Ville? C’est le moment de se faire entendre!

« C’est une priorité de maintenir et créer des milieux qui favorisent la santé physique, mentale et psychosociale de notre population actuelle et celle à venir. Des installations publiques attractives, accessibles et sécuritaires dynamisent nos quartiers et contribuent à rendre la ville plus attrayante », souligne la mairesse de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, madame Andrée Bouchard.

Outre le sondage auprès de la population et des organismes, la Ville procédera à l’analyse des projections démographiques, des tendances en activités de loisir et établira un diagnostic des infrastructures actuelles. En tenant compte de tous ces éléments, elle sera mieux outillée pour prioriser des projets porteurs et y allouer les ressources financières nécessaires.

C’est le moment de se faire entendre!

Jusqu’au 20 février 2022, la communauté est invitée à se rendre sur le portail de participation citoyenne Imagine pour répondre à un court sondage sur la satisfaction, les besoins et les priorités en matière d’infrastructures de loisir. Trois chèques-cadeaux de 100 $ à dépenser dans un commerce de Saint-Jean-sur-Richelieu seront tirés au hasard parmi les participants. Un Mur à idées permet aussi de partager des concepts et infrastructures observés ailleurs.

Les personnes qui souhaitent donner leur opinion, mais qui ne sont pas à l’aise avec les nouvelles technologies ou qui n’ont pas accès à Internet sont invitées à communiquer au 450 357-2098. Des alternatives seront proposées afin de leur permettre de participer en toute sécurité.

Pour en savoir plus sur la démarche et découvrir les prochaines étapes, visitez le portail Imagine.sjsr.ca/infra-loisir.