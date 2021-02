3 outils incontournables en marketing web

Il existe désormais une multiplication des plateformes disponibles pour entrer en contact avec le consommateur et publiciser son entreprise. Le danger est alors de dépenser trop d’argent dans les outils marketing et de se perdre dans leurs différentes fonctionnalités. Ainsi, il vaut mieux prioriser quelques outils aux fonctions différentes et les exploiter au maximum en maîtrisant toutes les options offertes.

Les trois outils incontournables en marketing web présentés ici sont faciles d’utilisation, mais nécessitent parfois des connaissances marketing afin de maximiser les rendements. Afin de comprendre plus en profondeur le fonctionnement des outils qu’on utilise, on peut investir dans des formations en marketing web.

Google Ads

D’abord nommé Google Adword, Google Ads permet de faire apparaître ses produits et services dans les premiers résultats du moteur de recherche. L’optimisation des résultats fonctionne par mots-clés. L’entreprise fixe un coût par clic pour obtenir certains mots-clés qui redirigeront le futur client vers son site web.

Le succès de Google Ads s’explique par l’immense popularité du moteur de recherche et l’accès aux données personnelles et à l’historique de l’utilisateur. Grâce à Google Analytics, on peut également faire le suivi des résultats de son investissement et mesurer l’équilibre entre les coûts et les rendements.

Médias sociaux

Les médias sociaux et tout particulièrement Facebook, permettent d’aller à la rencontre des clients, futurs ou non. Comme il ne s’agit pas d’une plateforme d’achat, il faut plutôt miser sur la fidélisation des abonnés. On peut alors établir la culture de l’entreprise et l’image de la marque. C’est également là où on peut proposer des offres au temps limité, des rabais pour les abonnés, etc.

Facebook offre la création d’une page commerciale gratuitement. On a aussi accès aux données sur le type de clientèle abonné à la page.

Mailchimp

Il s’agit d’une plateforme permettant l’envoi d’infolettres et autres offres marketing par courriel. On peut alors effectuer un suivi avec la clientèle déjà établie afin d’accentuer la fidélisation. Ainsi l’on effectue du marketing direct et davantage personnalisé. Mailchimp permet aussi de recueillir les données analytiques quant au succès et à la performance des campagnes par courriel.

La version gratuite offre l’envoi de 10 000 courriels par mois à un maximum de 2000 abonnés inscrits sur sa liste de diffusion. D’autres plans payants sont offerts si les besoins sont plus grands.

Avec ces trois outils de marketing web, on se trouve déjà sur une bonne lancée pour faire mousser les ventes. Ces plateformes nécessitent toutefois de s’y familiariser et de faire un suivi serré des données analytiques afin de maximiser la performance et le rendement de ce qu’on y investit en temps et en argent.