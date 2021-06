Fini les masques pour les élèves de Vaudreuil-Soulanges

« Je sais que ça a été difficile aujourd’hui dans nos classes. En raison de la chaleur extrême, en plus de permettre les ventilateurs et climatiseurs, la Santé publique autorisera, dès demain et jusqu’à la fin de l’année, les élèves à retirer leur masque lorsqu’ils sont en classe. » Voilà ce qu’a annoncé le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, ce lundi.

Ainsi à compter de ce mardi, l’ensemble des étudiants d’une même bulle-classe, de Vaudreuil-Soulanges n’auront plus à porter le masque en classe, et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Les élèves devront toutefois porter le couvre-visage lors de leurs déplacements, dans les espaces communs et dans le transport scolaire.

Considérant que la température ressentie atteindra 38 degrés ce mardi et 31 ce mercredi, cette nouvelle fera sans doute le bonheur de plusieurs étudiants de la région. Rappelons que, plus tôt ce lundi, la direction de la Santé publique de la Montérégie a adouci ses règles pour les institutions scolaires de son territoire.