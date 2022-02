Une conférence sur l’alcool et les jeunes

À neuf ans, 25 % des enfants ont déjà fait l’expérience de l’alcool. À l’âge de 14 ans, plus des deux tiers des jeunes ont déjà consommé de l’alcool. Pas étonnant quand on constate à quel point l’alcool est partout : à la maison, dans les festivals et les fêtes, dans de nombreux points de vente dont des commerces de proximité.

Sans oublier qu’il est aussi très présent dans plusieurs émissions populaires auprès des jeunes. Bref, l’alcool est facilement accessible, et il ne coûte pas cher.

Pour que les jeunes puissent développer une saine relation avec l’alcool, les enseignants et les parents ont un rôle déterminant à jouer.

C’est dans le but de parler de ce qui incite les jeunes à consommer qu’Éduc’alcool présente la conférence « L’alcool et les jeunes : des bancs d’école à Occupation Double ».

L’événement virtuel gratuit sera animé en direct par Pénélope McQuade qui s’entretiendra avec trois invités de renom : Myriam Laventure, professeure titulaire au Département des sciences de la santé communautaire de l’Université de Sherbrooke ; Dr Réal Morin, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive du Québec (INSPQ) et Françoise Roy, consultante en développement des compétences et co-auteure du programme À toi de juger.

Durant la conférence, l’animatrice abordera les sujets suivants :

• Boire à la maison ou quand les parents font partie de la solution

• L’alcool et la santé mentale ou l’importance d’outiller nos jeunes à un moment charnière de la définition de leur identité

• Paysage médiatique ou quand l’alcool se retrouve partout sur nos écrans

• Le programme «À toi de juger» d’Éduc’alcool ou comment parler d’alcool à l’école

Pour en apprendre plus sur la relation qu’ont les jeunes avec l’alcool et sur ce qui les incite à consommer, les enseignants et les parents sont invités à cette conférence qui se tiendra le 22 février, à 19 h. Inscription : https://kastio.com/parlerdalcoolalecole

À toi de juger

Afin d’aider les enseignants et enseignantes des écoles primaires et secondaires à parler d’alcool avec les jeunes, le tout premier programme élaboré par Éduc’alcool au début des années 70 a été le programme «À toi de juger».

Le programme a su s’adapter aux changements survenus dans la société, aux changements de mentalité, aux changements des objectifs du ministère ainsi qu’aux besoins et aux préoccupations des élèves et des enseignants.

«À toi de juger», comprend sept trousses d’apprentissage parfaitement intégrées aux programmes officiels du ministère, pour chacun des sept niveaux d’enseignement de la cinquième année du primaire à la cinquième année du secondaire, en français et en anglais, en mode virtuel ou présence. Elles sont offertes sans frais à tous les enseignants des écoles publiques et privées du Québec.

Le programme, qui s’étend de la 5e primaire jusqu’à la 5e secondaire, vise à : retarder le plus possible l’âge du début de la consommation des jeunes ; aider les jeunes à développer un comportement responsable vis-à-vis de la pression des pairs ; les amener à comprendre qu’il n’est pas nécessaire de boire de l’alcool pour avoir du plaisir ; les aider à devenir des consommateurs critiques et avertis ; leur montrer à faire la distinction entre l’usage abusif et la consommation modérée d’alcool.

Le matériel pédagogique correspond à la réalité des jeunes et met l’accent sur deux aspects. Leur faire mieux comprendre les impacts de l’alcool sur le développement du corps humain. Mieux les outiller pour qu’ils deviennent autonomes et qu’ils résistent aux influences qui s’exercent sur eux.

Sous forme de situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ), le matériel respecte la progression des apprentissages et permet d’évaluer les compétences attendues par le Programme de formation de l’école québécoise du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.