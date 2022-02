Un véhicule neuf en bas de 20 000 $? En voici dix!

Nous sommes en 2015. Nissan annonce une Micra toute neuve à 9 998 $. Une vraie voiture neuve pour moins de 10 000 $. À la même époque, la Mirage chez Mitsubishi est une larme de plus que 10 000 $ pour une version de base. La Honda Civic DX est à peine 15 000 $, la Hyundai Accent de base 13 299 $, 14 000 $ pour une Kia Rio. Le choix était encore très bon pour une petite voiture abordable.

Sept ans plus tard, le prix moyen d’un véhicule neuf au Canada a dépassé les 40 000 $ et celui pour un véhicule d’occasion tourne autour de 28 000 $. On se demande où cela va s’arrêter.

Heureusement, il reste encore quelques candidats abordables. J'ai préparé une liste des véhicules les moins dispendieux que vous pouvez présentement trouver sur le marché québécois

1—Chevrolet Spark (boîte manuelle): 12 548 $

Voici notre championne toute catégorie. Elle offre quatre places, un moteur 4 cylindres de 1,4 litre développant 98 chevaux et 94 livres-pieds de couple. Les options de boîte de vitesses comprennent une manuelle à 5 rapports ou une CVT en option. Toutes les Spark sont équipées d'un écran tactile couleur de 7 pouces dans la console centrale. Elle offre un bon espace et un confort honnête pour une citadine.

2—Mitsubishi Mirage: 14 098 $

Voici la seule autre survivante des modèles sous-compactes sur nos routes. Elle est non seulement plus dispendieuse que la Spark, mais aussi beaucoup moins intéressante.

Son faible moteur 3 cylindres de 1,2 litre qui développe 78 chevaux et 74 livres-pieds de couple est anémique. Pour 14 098 $, vous avez droit à une boîte manuelle à 5 rapports, tandis qu'une mauvaise boîte CVT est proposée en option. L’économie d’essence est le seul avantage que vous aurez avec cette voiture.

3—Nissan Versa : 16 498 $

C’est la Versa qui a, en quelque sorte, remplacée la Micra. Elle offre le même moteur 4 cylindres de 1,6 litre avec 122 chevaux et 114 lb-pi de couple et un peu plus d’espace.

Elle vient aussi de série avec une boîte manuelle et la CVT en option. Une belle petite voiture intéressante et bien construite pour ceux qui veulent un moyen de transport abordable et confortable du point A au point B.

4—Kia Rio: 17 295 $

Voici une voiture qui en offre beaucoup pour le prix. Elle est confortable, bien construite, bien garantie, offre une suspension capable de rendre agréable sur les longs trajets avec un hayon pratique et beaucoup d’espace pour le format.

Vous avez aussi de série Apple CarPlay/Android Auto, un moteur 4 cylindres de 1,6 litre de 120 chevaux/112 livres-pieds de couple associé à la boîte manuelle à 6 vitesses de série ou à la boîte CVT en option. Beaucoup de plaisir pour le prix.

5—Hyundai Venue: 17 599 $

Avec la disparition de l’Accent, c’est le Venue qui l’a remplacé. Il est aussi le petit VUS le plus abordable au pays. Propulsé par un moteur 4 cylindres de 121 chevaux et 113 livres-pieds jumelé à une boîte manuelle à 6 vitesses ou à une transmission CVT en option.

Même en version de base, la Venue 5 passagers dispose d'un écran tactile de 8 pouces, d'Android Auto/Apple CarPlay sans fil, de sièges avant chauffants et de rétroviseurs latéraux à réglage électrique. Construit pour la ville, vous n’avez droit qu’aux roues motrices avant.

6—Kia Forte: 17 895 $

Voici la sœur jumelle de la Hyundai Elantra qui décolle à un prix légèrement plus abordable. Vous avez droit à plus d’espace que la Rio avec une meilleure insonorisation.

Kia inclut le système sans fil Android Auto/Apple CarPlay, les sièges avant chauffants, le régulateur de vitesse et la garantie d'usine Kia de 5 ans/100 000 kilomètres de série. Un excellent rapport qualité/prix.

7—Hyundai Elantra: 17 899 $

Les sièges avant chauffants, l'écran tactile de 8 pouces, le système sans fil Android Auto/Apple CarPlay et les roues en alliage sont tous de série. La puissance provient d'un 4 cylindres de 2,0 litres développant 147 chevaux et 132 livres-pieds, associé à une boîte manuelle à 6 vitesses (une CVT est proposée en option).

Malgré l'allure de coupé de l'Elantra à traction avant et à cinq places, l'espace pour la tête et les jambes est abondant à l'arrière. Comme chez Kia, vous avez droit à une garantie de 5 ans et 100 000 km.

8—Nissan Sentra: 19 198 $

La Sentra s’est refait une beauté récemment avec beaucoup de succès, il faut l’admettre. En version de base S, la Nissan à traction avant est équipée d'un moteur 4 cylindres de 2,0 litres développant 149 chevaux et 146 lb-pi de couple, avec une boîte manuelle à 6 vitesses.

C’est le modèle que vous aurez pour 19 198 $ (CVT en option). La Sentra offre une conduite mature et un confort d’un modèle intermédiaire à un prix encore réaliste.

9—Toyota Corolla L: 19 450 $

Il reste encore une Toyota Corolla sous la barre des 20 000 $, c’est la Corolla L de base qui devient la plus abordable des Toyota depuis la disparition de la Yaris. Elle vient avec un moteur 4 cylindres de 1,8 litre développant 139 chevaux et 126 lb-pi de couple, et d'une boîte manuelle à 6 vitesses en version de base L.

Une boîte CVT est offerte en option. Vous avez aussi Apple CarPlay/Android Auto et Toyota Safety Sense 2.0 en équipement de série. Le tableau de bord est dominé par un écran tactile de 7 pouces et la sellerie est en tissu.

10—Nissan Kicks: 19 898 $

Dans un créneau autrefois occupé par la versa Note, le Kicks a pris la relève de la petite familiale sous-compacte.

Tout comme le Venue, le Kicks arrive seulement avec deux roues motrices à l’avant. Il est livré avec le même 4 cylindres 1,6 litre de 122 chevaux que la Versa, associé à une transmission automatique à variation continue (CVT). Il faudra tout de même payer plus de 20 000 $ pour une finition digne de ce nom.

