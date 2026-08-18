Les négociations entrent dans la dernière ligne droite
La (longue) liste des produits soumis aux droits de douane américains du 19 août
Les négociations entre le Canada et les États-Unis s’intensifient alors que le compte à rebours bat son plein avant l’échéance fixée à minuit, qui pourrait voir l’imposition d’un droit de douane de 50 % sur toute une série d’exportations canadiennes.
Si les deux parties ne parviennent pas à trouver un accord, des produits tels que les alcools, le ciment, le miel et les bâtons de hockey canadiens seront tous soumis à de nouveaux droits de douane à la frontière américaine à compter de mercredi.
Cet ensemble hétéroclite de produits représente environ 5 % de l’ensemble des exportations canadiennes vers les États-Unis, soit une valeur d’environ 28 milliards $ par an.
Ces droits de douane sont regroupés dans trois décrets présidentiels portant, de manière assez vague, sur les véhicules à moteur, les produits laitiers et l’alcool. Cependant, le contenu de chacune des listes tarifaires réelles du président américain Donald Trump est plus large et n’est pas nécessairement lié à ces catégories.
Voici un aperçu général de ce que vise l’administration Trump alors que les négociations entrent dans la dernière ligne droite.
Le décret sur les produits laitiers:
Lait et crème
Lactosérum et concentrés de protéines de lait, y compris la caséine
Os et cornes
Lactose, glucose, fructose et sirops mélangés
Sucres, mélasse de canne
Bière sans alcool
Huiles essentielles de menthe poivrée
Le décret sur les alcools:
Bière, vin, spiritueux, cidre et autres boissons fermentées
Huiles essentielles de pamplemousse
Blocs, plaques et lamelles de bois densifié
Certains articles de table en bois
Marqueterie et bois incrusté, articles d’ameublement en bois
Brochettes et bâtonnets de crème glacée, ainsi que les produits en bambou
Vannerie et autres articles
Papier ingraissable
Équipements de hockey sur glace et de hockey sur gazon, à l’exception des balles et des patins
Le décret relatif aux véhicules à moteur:
Miel naturel
Plumes de duvet
Écaille de tortue, fanons de baleine, cornes, bois de cerf et autres parties d’animaux
Tulipes et autres boutons floraux en dormance, orchidées vivantes et semences de champignons, tubercules, mousses et lichens
Semences de légumes, d’arbres et d’arbustes
Divers autres végétaux et parties de végétaux
Parfums contenant de l’alcool et des parties de plantes utilisées en parfumerie
Diverses huiles essentielles
Préparations de maquillage
Pâtes et autres mélanges de boulangerie
Amers
Peintures et vernis synthétiques, encres d’imprimerie
Ciments
Bougies
Acides gras divers
Dalles de sol en vinyle
Fournitures de bureau qui ne sont pas en plastique
Ferrures de mobilier en plastique
Articles ménagers et de toilette, vaisselle, ustensiles de cuisine
Laisses et selles pour chiens
Bagages et autres étuis, notamment pour instruments de musique
Diverses plaques de carton, de stratifié et de contreplaqué
Papiers divers, papiers peints, classeurs, produits à base de pâte à papier
Soie, fils, tapis et autres textiles divers
T-shirts, pulls, pantalons, robes, gants, manteaux et autres vêtements en diverses matières
Perruques, fausses barbes et sourcils en matières textiles synthétiques
Matériaux d’emballage en verre
Diamants non industriels, non sertis
Divers bijoux en or, en argent et fantaisie
Outils électriques et équipements
Coffres-forts blindés, serrures et coffrets de sécurité
Machines de brasserie
Meubles et équipements de réfrigération ou de congélation
Aspirateurs
Téléphones intelligents et autres appareils d’enregistrement
Appareils contenant des semi-conducteurs destinés à la transmission et au stockage de données
Appareils photo et projecteurs
Équipements radar et antennes, câbles à fibre optique
Motos d’une cylindrée égale ou supérieure à 800 cm³
Quais flottants, navires et radeaux
Sièges de mobilier et pièces en bois, en plastique et en métal, avec une série d’utilisations et d’exemptions précisées
Lustres et lampes
Jouets, casse-têtes et maquettes
Consoles de jeux vidéo
Décorations de Noël et d’autres fêtes
Patins à glace, matériel de golf et d’entraînement physique
Piscines, pataugeoires et pièces détachées
Cannes à pêche et pièces détachées
Peintures, dessins, collages, sculptures de différentes époques
Timbres-poste et autres objets de collection
Objets anciens datant de plus de 100 ans, mais de moins de 250 ans
La Presse Canadienne
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