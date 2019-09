Le cégep Édouard-Montpetit se laisse inspirer par l’ONU

Chef de file en matière de développement durable dans le réseau collégial, le cégep Édouard-Montpetit a récemment adopté sa politique de développement durable inspirée des grands objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des Nations unies (ONU).

« Nous faisons tous partie de l’équation pour améliorer le sort de notre planète, affirme le directeur général du Cégep, Sylvain Lambert. Par l’adoption de cette politique, nous voulons créer un effet d’entraînement qui encouragera les étudiants, les membres du personnel et la communauté à faire des choix écoresponsables. »

Actif sur plusieurs plans

En s’inspirant du cadre d’action internationale de l’ONU, le Cégep veut renforcer sa position d’acteur institutionnel écoresponsable. Pour ce faire, il s’engage à concevoir un plan d’action annuel qui tiendra compte des dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable.

« Le Cégep s’engage à reconnaître ses responsabilités sociales et environnementales en intégrant davantage les principes et les pratiques du développement durable dans les processus de gestion et de prise de décision », mentionne Sylvain Lambert.

Des actions concrètes

Conformément à ses valeurs et à sa mission d’enseignement, le Cégep est en mesure d’apporter une contribution majeure à la compréhension, à la promotion et à la mise en œuvre du développement durable auprès de sa communauté. Il s’est donc donné pour objectif d’intégrer le développement durable à sa mission d’éducation et d’enseignement. Promouvoir un milieu de vie respectueux de l’environnement et continuer d’appuyer la communauté étudiante dans ses projets de développement durable en mettant à sa disposition les ressources nécessaires sont des exemples d’action que le Cégep s’est fixés pour les prochaines années.

Certifié Cégep Vert du Québec, niveau excellence depuis 2012, le Cégep poursuit ainsi ses engagements. « Notre souhait est de contribuer à former des citoyens qui agiront comme des agents de changement pour le monde d’aujourd’hui et de demain », conclut Sylvain Lambert.