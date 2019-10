La Fondation Femina remet 7200$ à 15 maisons d'hébergement

Au printemps dernier, la Fondation Femina lançait sa première édition de la campagne annuelle À chacune sa perle. L’objectif initial de la campagne a été dépassé. En effet, 12 partenaires ont généreusement contribué à la campagne, ce qui a permis d’amasser la somme de 7200 $. Au total, 15 maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale ont reçu chacune 120 perles symboliques.

Perles qu’elles pourront remettre aux femmes hébergées dans ces maisons. Ces perles, remises aux femmes lors de leur arrivée dans un centre d’hébergement peut faire toute la différence.

« Lorsque les femmes arrivent au Mitan, nous leurs remettons chacune une perle que La Fondation Femina fabrique et nous donne avec tant de générosité. Cette perle que nous lui remettons est le commencement d’une réappropriation de ce qu’elle est, de sa vie, de ce pouvoir qu’elle a perdu, mais qu’elle vient retrouver au Mitan. Cette perle fait du bien aux femmes quand elles la reçoivent. Elle signifie qu’elle a de la valeur. Elle signifie un renouveau, l’autonomie et la liberté retrouvée ! » a mentionné Maryse Lachaine, directrice générale de la maison Le Mitan, située à Sainte-Thérèse.

La symbolique associée à cette perle est très puissante et démontre concrètement que chaque geste destiné à aider ces femmes aura un impact sur son cheminement personnel. Comme le dit si bien Hélène Lanvegin, directrice générale de la Maison d’Hébergement Simone-Monet-Chartrand de Chambly : « Remettre à nos courageuses femmes et mères ce bijou fantastique créé avec amour par les bénévoles de la Fondation Femina, c’est transmettre d’une femme à une autre un signe de solidarité, de force, de courage qui unit douceur, tendresse et féminité. »

Grâce à la générosité des partenaires qui ont cru en l’importance de contribuer à cette campagne annuelle, 1800 perles ont été remises à un total de 15 maisons situées dans la grande région métropolitaine.