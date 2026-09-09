Comité sur les habitudes de vie (CHDV)
Un nouveau comité d’experts permanent sur les habitudes de vie à l'INSPQ
Un nouveau comité de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) vient d'être créé. Il devra publier des avis et des recommandations concernant la promotion de saines habitudes de vie.
L'objectif du Comité sur les habitudes de vie (CHDV) est de soutenir la prise de décision «aux paliers national et régional». Ses publications concerneront les habitudes de vie favorables à la santé et la prévention de maladies chroniques.
L’INSPQ suit les tendances d’une vingtaine de maladies chroniques dans la population québécoise à partir du Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec.
Un peu plus de 3 millions de Québécois de 25 ans et plus vivaient avec une maladie chronique en 2023-2024. Parmi les plus fréquentes, on compte l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques et les maladies pulmonaires chroniques.
L'INSPQ mentionne qu'on peut prévenir, soulager et contrôler les maladies chroniques, notamment en modifiant ses habitudes et son mode de vie ou en adaptant ses activités. «Pour y parvenir, il est crucial que les différents milieux de vie que l’on fréquente au quotidien facilitent les saines habitudes de vie», peut-on lire sur son site web.
Sous la présidence de la Dre Marianne Boisvert Moreau, on retrouve parmi les membres réguliers du Comité sur les habitudes de vie des médecins, des professeurs d'université, entre autres dans les domaines de la nutrition, de science politique, du génie des transports et des sciences de l’activité physique.
Parmi les 13 membres réguliers, il y a aussi deux personnes représentant la population et une personne des Premières Nations pour aborder les réalités vécues par les communautés autochtones dans les travaux du comité.
Le CHDV vise par ailleurs à répondre à des demandes en lien avec la promotion de saines habitudes de vie. Il doit aussi maintenir une expertise scientifique par rapport aux phénomènes émergents en matière d'habitudes de vie.
L'INSPQ compte neuf comités experts permanents, notamment le Comité sur l'immunisation du Québec et le Comité sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang.
—
La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.
Katrine Desautels, La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Cancer de la prostate: le type de gras consommé après le traitement est important
Les hommes qui ont survécu à un cancer de la prostate non métastatique auraient intérêt à porter attention au type de gras dans leur alimentation, constate une étude à laquelle a participé un chercheur de l'Université McGill. Une consommation plus élevée de graisses saturées et animales était associée, chez ces patients, à une ...LIRE LA SUITE
Automne 2026: températures au-dessus de la moyenne et hiver retardé
Même si l’Organisation météorologique mondiale (OMM) prévoit un phénomène El Niño de forte intensité qui aura des conséquences partout en Amérique du Nord, les prévisions de MétéoMédia ne font pas état d’un automne extrême dans l’est du pays. Le phénomène El Niño va «continuer de s’intensifier» au cours des prochains ...LIRE LA SUITE
Paramédics: relance de la négo dans les prochains jours; grèves maintenues
Malgré ses soubresauts, la longue négociation avec Québec pour renouveler les conventions collectives des différents regroupements de syndicats de paramédics au Québec devrait reprendre dans les prochains jours. En août, le principal regroupement de paramédics, celui qui est rattaché à la CSN, a vu ses membres rejeter l'entente de principe ...LIRE LA SUITE