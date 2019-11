Baseball : Luis-Hernandez aux Pirates, Brisebois et Jones aux Cardinaux

À moins de 48 heures du repêchage annuel les Pirates de St-Jean-sur-Richelieu et les Cardinaux de St-Jérôme ont procédé à une transaction, faisant bouger trois joueurs et quatre choix.

Ainsi, les Pirates envoient aux Cardinaux Jonathan Jones et Simon Brisebois ainsi que deux choix de deuxième tour (14e et 18e) en plus d’un choix de troisième tour (27e). En retour, St-Jérôme cède Pedro Luis-Hernandez accompagné d’un choix de troisième ronde (20e).

C’est un retour aux sources pour Jones et Brisebois qui ont tous deux débuté leur périple dans la LBMQ avec St-Jérôme. Jones n’a pas joué en 2019 alors que Brisebois n’a joué que trois parties cet été. Luis-Hernandez a quant à lui passé toute sa carrière de 11 saisons à St-Jérôme. Il a maintenu une moyenne au bâton de 0.333 au cours de cette période en 267 parties jouées en saison régulière.