Six nouveaux régisseurs joignent les rangs de la Régie du logement

Bonne nouvelle pour les propriétaires d’appartements ayant un dossier en attente à la Régie du logement. Le gouvernement du Québec a procédé, tout récemment, à la nomination de six nouveaux régisseurs pour entendre les litiges et diminuer le nombre de dossiers en attente.

Selon le plus récent rapport annuel émis par l’organisme spécialisé dans la défense des droits des locataires et propriétaires, 30 000 causes étaient en attente d’une audience. Ce chiffre est le double par rapport à celui enregistré il y a vingt ans.

Cette embauche est la plus importante depuis 2012 alors que neuf régisseurs étaient recrutés. En 2007, huit recrues rejoignaient l’organisme pour occuper ce siège. À ce jour, la Régie du logement compte 53 régisseurs, dont 48 sont disponibles pour entendre les causes. À cela s’ajoute six greffiers spéciaux habiletés à entendre certains types de litiges.

À sa fondation, au début des années 1980, la Régie comptait 60 régisseurs pour entendre 87000 litiges. L’an dernier, 69 000 causes ont été entendues alors que 41 régisseurs sont entrés en fonction depuis 2007 et que 25 ont quitté.