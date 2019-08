Les ventes-débarras seront permises le long congé de la fête du Travail

Les Johannais pourront profiter du congé de la fête du Travail les 31 août, 1er et 2 septembre 2019 pour organiser une vente-débarras sans avoir besoin de permis. Une belle façon de se départir des biens qui ne servent plus, pour la plus grande joie des chercheurs d’aubaines.

Afin que l’événement puisse conserver son esprit communautaire et écologique, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu rappelle aux citoyens que toute vente-débarras doit demeurer non-commerciale.

L’achat de biens réutilisés est un geste écologique, puisque le réemploi permet de prolonger la durée de vie de nos biens, de réduire le volume de déchets, tout en diminuant la consommation de ressources naturelles. À la fin de la vente-débarras, les objets qui n’ont pas trouvé preneur peuvent être offerts en dons aux organismes de la région. Il est toutefois conseillé de vérifier les heures d’ouverture de ceux-ci avant de s’y rendre.

La réglementation municipale permet également d’organiser une vente-débarras sans permis lors de la fête nationale des Patriotes. En dehors de ces deux périodes, il est obligatoire de se procurer un permis, sans frais, auprès du Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique : 315, rue MacDonald, bureau 303, 450 359-2400, [email protected] Un maximum de deux permis par année a été établi par logement.

Pour en savoir plus sur la réglementation régissant les ventes-débarras on peut consulter le site internet de la Ville, au : www.sjsr.ca/vente-debarras.