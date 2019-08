Trois centres d’études au service de votre future carrière

Depuis quelque temps, votre motivation au boulot a diminué drastiquement? Vous pensez de plus en plus à changer de carrière et d’environnement de travail? Si vos réponses à ces questions sont affirmatives, le Service de la formation continue du Cégep de Valleyfield peut vous aider dès cet automne.

Au cours des prochaines semaines, les trois centres d’études de l’établissement collégial, situés à Salaberry-de-Valleyfield, Vaudreuil-Dorion et Saint-Constant accueilleront une clientèle variée. Certains souhaiteront acquérir plus de compétences dans leur domaine professionnel alors d’autres y seront pour se réorienter.

Cours aux adultes et bien plus

Que ce soit pour y suivre des cours aux adultes, pour une réorientation de carrière, des perfectionnements en langue, en bureautique ou en informatique, le Service de la formation continue du Collège de Valleyfield est la solution parfaite pour répondre à vos besoins éducatifs. Savez-vous que vos acquis en milieu de travail peuvent même être reconnus dans le cadre de votre formation?

Les individus en emploi ou travailleurs autonomes peuvent aussi opter pour l’une des formations offertes à 1$ de l’heure pour garnir leur CV de compétences supplémentaires. Parmi les sujets proposés, on retrouve Acomba, Excel, Google AdWords, programmation Web, réseaux sociaux, langues, etc.

Ne laissez plus l’anglais avoir le dessus sur vous et sur vos rêves et inscrivez-vous dès maintenant à l’une des formations en langue seconde. Les traditionnelles attestations d’études collégiales en Techniques d’éducation à l’enfance, puis en Assurance de dommages et communication en anglais figurent aussi parmi les formations en cours d’inscription.

Constatez par vous-même en visitant le www.colval.qc.ca/formation.

De nouveaux locaux à Vaudreuil-Dorion et Saint-Constant

Pour vous la distance est le principal obstacle pour faire confiance au Service de la formation continue du Collège de Valleyfield? Ce n’est plus un problème puisque l’établissement compte maintenant des centres d’études à Saint-Constant et Vaudreuil-Dorion. Ainsi, vous pourrez acquérir des compétences ou vous laissez séduire par une nouvelle carrière à quelques minutes de la maison.

Les étudiants de ces centres d’études auront la chance de pouvoir parfaire leurs connaissances dans des lieux renouvelés et avec des professionnels qualifiés.

Pour en savoir davantage sur les attestations d’études collégiales (AEC) avant de faire le saut, assistez à l’une des rencontres d’information qui auront lieu dès août 2019 afin de présenter les AEC offertes dans les prochains mois. Consultez le site Web www.colval.qc.ca/formation pour tout savoir ou contactez-nous au 450 373-9441, poste 436 ou à [email protected].