22 000 visiteurs aux portes ouvertes à la ferme en Montérégie

Plus de 22 000 personnes ont visité les 19 fermes participantes de la Montérégie, le 8 septembre dernier à la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec organisé par l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA). Pour une dix-septième année consécutive, ce rendez-vous attendu avec impatience par des milliers de Québécois a permis d’en connaître un peu plus sur le métier des agriculteurs de chez nous.

« La thématique de cette année, L’environnement, c’est dans notre culture!, a permis de mettre en lumière les pratiques agroenvironnementales adoptées par les producteurs au fil des ans. Un gros merci aux familles agricoles ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui ont contribué au succès de cette 17e édition », a déclaré le président général de UPA, Marcel Groleau.

Lors de cette journée, trois fermes de la Montérégie ont eu l’occasion de recevoir la visite de la caravane VIP Desjardins. Des gens importants du milieu de l’agriculture y ont pris part dont : André Lamontagne, député de Johnson et ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et Marcel Groleau, président général de l’UPA accompagnés de Marie-Ève Janvier, porte-parole de l’événement.

«Démystifier et vulgariser l’agriculture n’est pas simple, mais grâce aux agriculteurs engagés qui ont ouvert leurs portes, la population a pu mieux comprendre nos réalités, défis et enjeux, tout en constatant la passion qui nous anime. J’aimerais remercier chaleureusement tous les agriculteurs et agricultrices qui ont participé au succès de l’événement», a ajouté Christian St-Jacques, président de l’UPA de la Montérégie et éleveur de porcs à Saint-Pie.

Présentée par l’UPA depuis 2003, cette activité familiale gratuite permet chaque année de visiter des fermes qui, en plus de leur accueil, offrent des dégustations de produits régionaux, démonstrations agricoles, rencontres avec des experts tels que vétérinaires et agronomes et, surtout, un contact privilégié avec les gens de passion qui se cachent derrière nos bons produits d’ici.

L’UPA remercie les partenaires de l’événement : le Mouvement Desjardins, les bannières Provigo et Maxi, membres du groupe Loblaw, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, La Coop fédérée, Promutuel Assurance, la Fédération québécoise des municipalités, La Financière agricole du Québec, l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, l’Ordre des agronomes du Québec, la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval, le Campus Macdonald de l’Université McGill et La Terre de chez nous. Un merci spécial à VIA Pôle d’expertise en services-conseils agricoles.