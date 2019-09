Prix Conscientia : il reste encore quelques jours pour déposer votre candidature

Souligner la contribution remarquable d’individus, d’organismes, de municipalités, d’institutions et d’entreprises à la protection de l’environnement et\ou à la promotion et la mise en oeuvre du développement durable en Montérégie. Voilà comment on peut décrire les prix Conscientia dont la période de mise en candidature est officiellement ouverte.

Les intéressés peuvent soumettre un projet ou une réalisation d’une personne ou d’une organisation qui a eu un impact positif manifeste sur la qualité de l’environnement ou la mise en oeuvre du développement durable en Montérégie.

La remise de prix se fera le 24 octobre prochain à l’Hôtel Mortagne à Boucherville. Soulignons que les lauréats seront couronnés par un jury composé de six personnalités reconnues dans leur milieu. Parmi eux, on retrouve: Thomas Mulcair, ex-politicien et professeur à l’Université de Montréal, Philippe Bourque, président du Bureau d’Audience publique sur l’Environnement (BAPE), Chantal D’Auteuil, directrice générale de l’Association des biologistes du Québec, Jean Martel, maire de la Ville de Boucherville, Jean-Jacques Drieux, agent Écoleader Développement économique Longueuil et Alexandre Racicot, conseiller en aménagement et urbanisme à la MRC du Haut-Saint-Laurent et responsable de la table des aménagistes de la Montérégie.

