Une série d'inspections au Canal-de-Chambly seront étalées sur les deux semaines à venir

Dans le cadre des travaux d’infrastructure en cours, une série d’inspections seront effectuées sur les siphons et ponceau du lieu historique national du Canal-de-Chambly au cours du mois d’octobre.

Témoins privilégiés de l’histoire du canal de Chambly, les siphons sont des structures simples qui permettent à un cours d’eau de traverser sous le canal pour rejoindre la rivière Richelieu sans interférer avec l’eau du canal.

Cinq secteurs concernés par les inspections

Les inspections, qui dureront chacune une journée, sont prévues dans cinq secteurs séparés du 8 octobre au 18 octobre. Aucune fermeture de piste n’est prévue; les cyclistes et les piétons pourront y circuler en tout temps.

Ces inspections n’occasionneront que des entraves mineures comme des fermetures partielles et le déplacement d’équipement. Le chemin Sainte-Thérèse pourrait quant à lui se voir entravé durant le processus; des signaleurs seront présents pour faciliter le passage des automobilistes.

- 8 octobre : à Saint-Jean-Sur-Richelieu, inspection par un plongeur du siphon no 3. Entrave mineure sur le chemin Ste-Thérèse avec présence de signaleurs ;

- 9 octobre : à Carignan, inspection par des plongeurs du siphon no 2. Aucune entrave prévue, mais mobilisation de l’entrepreneur sur le chemin d’accès en bordure de la rue O’Reilly ;

- 16 octobre à Carignan également, forages à proximité du ponceau, près du pont no 7. Entrave partielle de la rue O’Reilly avec présence de signaleurs ;

- 17 octobre à Chambly, forages sur la piste près du siphon no 1. Entrave partielle de la piste avec présence d’un signaleur ;

- 18 octobre : à Chambly toujours, forages sur la digue près du siphon no 1. Aucune entrave.

Les zones de travaux seront clairement identifiées et sécurisées. Il est fortement conseillé de faire preuve d’indulgence et de prudence, en plus de respecter la signalisation temporaire et les signaleurs sur les lieux.