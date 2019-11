Pneus d’hiver: un achat plus complexe que prévu

Les pneus d’occasion semblent alléchants en termes de prix, mais ils représentent un choix risqué. Il est recommandé de les éviter è moins de les acheter auprès d’un détaillant officiel qui pourra garantir leur âge. Des pneus de plus de six ans sont à proscrire puisqu’ils peuvent craqueler. CAA-Québec ajoute qu’il faut toujours commencer l’hiver avec une profondeur de semelle d’au moins 6-32e de pouces;

Les pneus à crampons peuvent être une belle option si on demeure en terrain montagneux ou dans un endroit où les routes sont peu entretenues. Ces derniers allient une traction optimale dans la neige et une bonne adhérence sur la glace. Point négatif: ils sont bruyants sur une chaussée dégagée;

