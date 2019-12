Carignan fête Noël ce samedi 14 décembre

Pour rappel, samedi 14 décembre, la Ville invite les petits Carignanois et leur famille à participer à la traditionnelle Fête de Noël de Carignan. L’événement se déroulera sur le site du centre multifonctionnel de 10 h à 16 h.

À 10 h, Animation Clin d’œil présentera le conte animé : "La mission secrète du lutin Farfouille". Ce spectacle d’une quarantaine de minutes s’adresse aux enfants de 0 à 5 ans. Noël approche et l’étoile du Grand Sapin du Pôle Nord a disparu. Lutin Farfouille sera l’élu afin de retrouver l’étoile. Farfouille devra faire preuve de courage, de persévérance et de patience. De curieux personnages aideront Farfouille dans cette quête qui doit résoudre ce mystère avant la nuit de Noël! L’inscription (via le Portail citoyen) est préférable pour assister à cette présentation gratuite.

Entre 11 h et 16 heures, les familles qui participeront à la fête auront l’occasion de jouer dans la neige, de participer aux jeux de kermesse, de s’amuser dans les structures gonflables, d’entendre de la musique de Noël, de déguster un café réconfortant ou de boire un chocolat chaud. Une fois à l’intérieur, les enfants seront invités à réaliser des bricolages sur la thématique de Noël, à décorer des biscuits, à se faire maquiller par des artistes professionnels et à rencontrer le père Noël (11 h à 12 h pour les tout-petits et 13 h 30 à 16 h pour les plus grands).

Voici le déroulement de la journée:

10 h à 11 h : Lecture d’un conte de Noël Portail citoyen - Inscription obligatoire sur le

11 h à 12 h : Visite du Père Noël pour les 0 à 5 ans - B ricolages et ateliers, maquillage et jeux gonflables extérieurs

12 h à 16 h : Activités pour toute la famille - Ateliers, maquillage, jeux gonflables, animation et plusieurs surprises.