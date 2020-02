Le tournoi d'improvisation le Très Grand Verglas du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accueillera 48 équipes

Le tournoi d'improvisation d'envergure le « Très Grand Verglas » poursuit sa lancée avec 48 équipes inscrites.

C'est au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu les 21, 22 et 23 février prochains, que l'unique compétition mettra en vedette des passionnés de l'art improvisé d'un peu partout au Québec et de différents niveaux.

Après le succès connu lors des dernières éditions, le comité organisateur mise encore une fois sur la représentation de toutes les divisions d'improvisation.

« Chaque année, le bassin de joueuses et joueurs s'agrandit au Cégep. Nous souhaitons maintenir cette tradition et c'est pourquoi les écoles primaires et secondaires se joignent aux équipes collégiales durant le « Très Grand Verglas », a mentionné Julie Lavoie, conseillère à la vie étudiante.

C'est une occasion vraiment unique de connaître ce qu'est l'impro au Cégep, en plus de voir que les étudiantes et étudiants se démarquent et représentent fièrement l'institution.

Répartis sur cinq plateaux différents, ce sont une centaine de matchs d'improvisation qui seront disputés au cours de cette grande fin de semaine festive. Tous les matchs sont gratuits, à l'exception des matchs des écoles primaires. À la fin du tournoi d'improvisation, le « Très Grand Verglas » aura couronné sept équipes gagnantes et plusieurs prix individuels seront remis.

Voici les équipes participant à l'édition 2020 :

• Division « écoles primaires » (huit équipes) Les Improlis (école Frère-André de Mont-Saint-Grégoire), les Patriotes 1, les Patriotes 2 et les Patriotes 3 (école Joseph-Amédée-Bélanger), les Adrénalines (école Hamel), les Vieux Croutons (école Saint-Gérard) ainsi que les 6 étoiles et les Blue Tiger (école Des Savanes).

• Division « écoles secondaires - cadettes » (huit équipes) La Doc (école secondaire Dr. Alexis-Bouthillier), les Gaulois (école secondaire Marguerite-Bourgeoys), les Langoustines et les Planctons (école secondaire Marcellin-Champagnat), les Chaussettes rouges et les Chaussettes bleues (Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot), les Mousquetons (école secondaire de Chambly) et la Limet (école Mgr Euclide-Théberge).

• Division « écoles secondaires - juvéniles » (huit équipes) Le Punch (école Pierre-Bédard), les Fous du Roi (Polyvalente Marcel-Landry), les Langoustes B (école secondaire Marcellin-Champagnat), la LIMET (école secondaire Mgr Euclide-Théberge), la Pantouflerie (Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot) les Improbables (Père-Marquette), les Audacieux (école secondaire du Mont-Bruno) et le Paradoxe (école Joséphine-Dandurand).

• Division collégiale « clémentines » (huit équipes) L'Étreinte (Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu), la Chatouille (Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu), les Terravomes (Cégep de Sainte-Foy), le Retour (Collège de Bois-de-Boulogne), le Paul Piché (Cégep de Saint-Laurent), les Apôtres (Collège Lionel-Groulx), les Celtes Blancs (Collège de Maisonneuve) et La RIM (Collège Montmorency).

• Division collégiale « tangerines » (huit équipes) Le Contact (Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu), les Enfants de Chœur (Collège Lionel-Groulx), la Bombe H (Cégep Édouard-Montpetit), La Riposte (Collège de Bois-de-Boulogne), les Sœurs Volantes (Collège Lionel-Groulx), les Vilains pompiers (Cégep Limoilou), la Caresse (Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu) et les Bretons (Collège de Maisonneuve).

• Division collégiale « pamplemousses » (huit équipes) La Bric (Collège Jean-de-Brébeuf), le KGB (Cégep de Saint-Jérôme), La LIEJ (Cégep de Jonquière), la Meute (Collège Ahuntsic), le Plan B (Cégep Édouard-Montpetit), les Chanoines (Collège Lionel-Groulx) Le MITE (Cégep Marie-Victorin) et le Toucher (Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu).

Depuis l'automne 2017, ce sont cinq équipes locales compétitives qui divertissent le public dans différentes divisions du circuit collégial : Le Toucher, entraînée par Simon Verner (pamplemousse), le Contact, entraînée par Frédéric Désormiers (tangerine), la Caresse, entraînée par Gabriel Gélinas (tangerine), L'étreinte, entraînée par Anne-Charlotte Pacheco-Labelle (clémentine) ainsi que la Chatouille, entraînée par Annette Boudreau (clémentine).

Les matchs locaux se déroulent les mercredis soir à 20 h au café étudiant L'Entre-Deux situé au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.