L'histoire des chapeaux à travers le temps, à la Maison de la culture Eulalie-Rocher

Dans le cadre de sa nouvelle programmation hiver/ printemps 2020, la Maison de la culture Eulalie-Durocher propose une matinée-conférence haute en couleur, pour parler chapeaux d'époque, accompagnés d’un thé à l’anglaise, le 1er mars prochain.

Histoire de chapeaux : C'est aujourd'hui dimanche ! C'est sous ce thème révélateur que Georgette Langelier présente une partie de sa collection personnelle de chapeaux féminins d'époque. Cette conférence est faite pour rappeller la pertinence de cet accessoire à travers les différentes époques au Québec. Les modèles exposés se rattachent à la courte période se situant entre 1945 et 1966.

Dans un contexte profondément catholique, l’économie triomphante de l'après-guerre donne naissance à ce qui est convenu d'appeler la société de consommation et, par conséquent, un pouvoir d'achat exponentiel et son corollaire, de nouveaux besoins. Chacune revendique son droit à la coquetterie. Les salons de modistes poussent comme des champignons dans nos villes et nos villages.

La conférence aura lieu le dimanche 1er mars, 10 h 30 à la Maison de la Culture Eulalie-Durocher, 10.00 $ (service du thé inclus). Réservation requise en ligne ou par téléphone au 450 787-3497 poste 5.