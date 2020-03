Ministère de la Justice: poursuite des activités comme à l’habitude

Alors que les écoles seront fermées dès lundi, le Ministère de la Justice du Québec poursuit ses activités comme à la normale. En collaboration avec les autorités gouvernementales, l’instance dit suivre de près l'évolution de la situation et demeure prête à réagir en cas de besoin.

« Le ministère de la Justice participe aux travaux de l'Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) qui tient des rencontres et conférences téléphoniques depuis plusieurs semaines en vue de faire le point sur l'évolution de la situation et de discuter des mesures à mettre en place en cas de pandémie », précise le porte-parole Paul-Jean Charest.

Une structure de coordination ministérielle est en place afin de permettre de mettre en œuvre les décisions gouvernementales qui seront prises dans le cadre de la pandémie causée par la COVID-19, ajoute-t-il.

Services ouverts

À l'heure actuelle, les palais de justice et les points de service demeurent ouverts et les services réguliers continuent d’être dispensés comme à l’habitude. Le ministère de la Justice est en lien avec les autorités gouvernementales, et pour les prochains développements, agira selon les directives émises par celles-ci.

Sélection des jurés

Le ministère de la Justice se penche actuellement sur cet enjeu, en collaboration avec la magistrature. Des rencontres doivent avoir lieu aujourd'hui à ce sujet et plus de détails suivront.

Report d’audiences / suspension (en comparaison à ailleurs au Canada)

Pour l'instant, cette question relève de la magistrature et une décision sera prise au cas par cas.

Plan de continuité des services

Le plan de continuité de services essentiels du ministère de la Justice est mis à jour et permettra d'adapter et de maintenir les opérations dans les palais de justice advenant une dégradation de la situation.

Mesures sanitaires dans les palais de justice

Le ministère de la Justice s'assure que les mesures sanitaires et d'hygiène soient en place et disponibles dans tous ses établissements.