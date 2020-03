SQ: plusieurs mesures prises lors des interventions terrain et dans les postes régionaux

À l’instar de plusieurs municipalités, organismes, organisations et entreprises, la Sûreté du Québec prend aussi plusieurs précautions pour éviter la propagation de la COVID-19 au sein de son personnel. Le service de première ligne respecte à la lettre les consignes du gouvernement, en plus d’en appliquer des supplémentaires au besoin.

Depuis la mise en place des mesures par le gouvernement Legault, le corps de police n’a pas remarqué un taux d’absentéisme plus élevé chez son personnel. « Nous incitons nos employés à se laver les mains fréquemment, en plus d’avoir installé, dans tous nos postes, des désinfectants. Nous encourageons le télétravail pour nos employés civils lorsque cela est possible. Quant à nos patrouilleurs sur le terrain, une procédure bien particulière a été mise en place afin d’assurer leur sécurité étant donné qu’ils offrent un service de première ligne », raconte le porte-parole de la SQ, Stéphane Tremblay.

Depuis quelques jours, la centrale d’appel interroge les appelants à savoir s’ils sont allés en voyage récemment ou si leurs proches sont allés à l’étranger. « Si la réponse est affirmative, nous demanderons la destination et s’ils ressentent des symptômes comme de la toux ou de la fièvre. Si c’est le cas, les agents qui se rendront sur place porteront un masque et des gants durant toute l’intervention », conclut-il.