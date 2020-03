Face au coronavirus, Richelieu privilégie les services en ligne

Pour assurer le maintien de ses services et par mesure de précaution, la Ville de Richelieu ferme dès maintenant l’hôtel de ville (200, boul. Richelieu) au public pour une durée minimale de deux semaines, jusqu'au 27 mars inclusivement. Les services seront assurés par téléphone et par courriel.

Garage municipal et caserne également fermés

Le garage municipal et la caserne Ange-Aimé Villeneuve seront également fermés au public pour la même période. Ces fermetures s’ajoutent à celles annoncées le 13 mars dernier.

Voici la liste complète des lieux municipaux fermés au public jusqu’au 27 mars:

Hôtel de ville (200, boul. Richelieu)

Caserne Ange-Aimé Villeneuve (200, boul. Richelieu)

Garage municipal (650, 10e Avenue)

Bibliothèque Simonne-Monet-Chartrand (1028 2e Rue)

Chalet du parc Florence-Viens (900, rue des Oblats)

Centre communautaire Amédée-Ostiguy (110, 7e Avenue)

Local du Club Optimiste (387, Chemin de Marieville)

Gymnase de l’école Curé-Martel (120, 7e Avenue)

Services téléphoniques et courriels maintenus

Les employés continueront néanmoins d’offrir tous les services aux citoyens par téléphone et par courriel. Le numéro à utiliser est le 450 658-1157 et le courriel général est [email protected]. Pour tous les paiements de taxes, les citoyens peuvent utiliser les services en ligne et sont invités à nous transmettre un chèque ou à payer directement auprès de leur institution financière. Si vous n’êtes pas en mesure de le faire, vous pouvez communiquer avec nous au 450 658-1157, poste 221.

Les lignes téléphoniques sont ouvertes selon les heures suivantes:

Lundi au mercredi : 8h à 16h30

Jeudi : 8h à 8h30

Vendredi : 8h à 12h

Pour plus d’information ou si vous éprouvez des symptômes, vous pouvez contacter la ligne COVID-19 : 1 877 644-4545. Informez-vous également au moyen de la page dédiée au COVID-19 http://ville.richelieu.qc.ca/ covid-19/ , et en vous abonnant aux alertes citoyennes http://ville.richelieu.qc.ca/ alertes-citoyennes/.