Le seul critère pour réouvrir les écoles sera la santé, dit François Legault

Alors qu'il devait être en congé toute la fin de semaine, le premier ministre du Québec, François Legault, s'est présenté au point de presse d'aujourd'hui, notamment pour clarifier ses déclarations concernant la réouverture possible des garderies et des écoles avant le 4 mai.

Hier, lors de sa mise à jour sur la lutte au coronavirus, le premier ministre François Legault avait expliqué que les enfants sont moins à risque d’avoir des complications liées au coronavirus pour justifier l'idée de la reprise des classes.

Ces déclarations ont vite soulevé des craintes parmi les parents et les enseignants et une pétition réclamant la fermeture des garderies et des écoles jusqu'en septembre a recueilli plus de 130 signatures en l'espace de 24 heures.

« Il va y avoir un seul critère [pour les réouverture des écoles], c'est la santé », a lancé François Legault qui a précisé qu'il donnera son accord à la reprise des classes seulement lorsqu'il aura le feu vert de la santé publique et qu'il jugera qu'il serait approprié d'envoyer à l'école ses propres enfants.

« Il n'est pas question de faire aucun compromis [...] On va prendre une décision dans l'intérêt de nos enfants. Nos enfants, c'est ce qu'on a de plus important », a conclu le premier ministre.

Bilan

En date d'aujourd'hui, le Québec comptait 289 décès liés à la COVID-19, soit 48 de plus qu'hier. Les cas confirmés positifs sont maintenant de 12 292 (+ 615). La situation est plus stable du côté des hospitalisations avec une augmentation de 45 (total: 778) et une de 25 du côté des soins intensifs (total: 211). Il y a un mois aujourd'hui que le crise du coronavirus a officiellement débuté au Québec.