Un conteneur installé pour recycler les contenants de verre

La Ville de Chambly a procédé à l’installation d’un conteneur spécialement dédié au recyclage du verre, situé au stationnement de la caserne Serge-Caron (1303, boul. Fréchette). Les citoyens peuvent l’utiliser dès à présent.

Les contenants acceptés sont : les bouteilles de vin, les pots de cornichons, les bouteilles de jus, les pots de confitures, les pots Mason et les flacons de parfum. Il est important de retirer les bouchons et les couvercles, de rincer les contenants et de séparer le verre clair et le verre mixte, avant de les déposer dans les compartiments appropriés. Il n’est pas nécessaire de retirer les étiquettes.

Les contenants suivants sont refusés en tout temps : le verre culinaire (vaisselle et plats transparents), la céramique ou la porcelaine (tasses), les verres et les coupes de vin, les pots de plantes, les plateaux de micro-ondes, les fenêtres ou la vitre, les miroirs, les lunettes, les ampoules et les écrans de télévision.

Les contenants refusés dans le conteneur de verre sont acceptés lors de la collecte des ordures ménagères, à l'exception des matériaux de construction. L’Écocentre sera ouvert après la période de confinement pour accueillir les fenêtres, la vitre ou tous les autres matériaux de construction, de rénovation et de démolition.

Le matériel recueilli dans le conteneur sera envoyé à la compagnie 2M Ressources à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour plus d'information, visiter le site de la Ville: ville.chambly.qc.ca ou le Service des travaux publics au 450 658-2626.