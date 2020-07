Entrevue vidéo avec Karl Blackbun, nouveau président et chef de la direction du CPQ

Voir la galerie de photos

« Au moment où le Québec se remet en marche graduellement, nous avons collectivement le devoir de nous unir pour opérer une relance sécuritaire et durable. »

C'est essentiellement le message livré par Karl Blackburn, le nouveau président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec (CPQ), lors d'un entretien vidéo que vient de diffuser le réseau web d'information Néomédia.

M. Blackburn, un natif du Saguenay-Lac-Saint-Jean, est entrée en fonction le 29 juin dernier à la tête de cet organisme qui est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs) qui représente les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic.

Et dans une lettre ouverte publiée le 16 juillet, intitulée « Se relever ensemble pour rebâtir », il fait part de la mission qu'il s'est donnée pour son mandat.

« Le Québec qui se relève ne peut plus être celui de la métropole en opposition à celui de la capitale nationale ou des régions. C’est la richesse cumulée – et cumulative – du Québec dans toute sa diversité qui arrivera à transformer cette crise en nouvel élan prometteur », a-t-il écrit.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo accordée Karl Blackburn au réseau web d'information Néomédia.