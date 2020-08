Briser l'isolement des aînés LGBTQ2+: la Fondation Émergence lance un appel aux organismes de la région

En partenariat avec Interligne et grâce au financement de 40000 $ du Groupe Banque TD, la Fondation Émergence lance un appel à projets aux organismes LGBTQ+ à travers la province qui désirent contribuer à briser l’isolement que vivent les personnes ainées LGBTQ+.

La pandémie de la COVID19 a provoqué énormément de solitude et d’isolement, particulièrement auprès des personnes ainées des communautés LGBTQ+ qui demeurent trop souvent oubliées.

Plusieurs d’entre elles vivent déjà une forme de confinement à l’année, pandémie ou pas, car il est souvent très difficile pour elles de sortir du placard, surtout lorsqu’elles habitent en résidence pour personnes âgées.

L’isolement social accru des dernières semaines leur fait vivre une solitude sans pareille, d’autant plus qu’elles sont souvent plus isolées socialement à la base, car elles sont nombreuses à ne plus avoir de contacts avec leur famille, ayant été rejetées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

Un appel de projets pour les organismes

Les groupes et organismes LGBTQ+ qui souhaitent contrer cette situation d’isolement en mettant sur pieds des projets visant à briser l’isolement des personnes ainées LGBTQ+ au Québec sont invités à se manifester dès maintenant.

Il sera possible pour les organismes candidats de soumettre leurs propositions d’activités de socialisation, de sensibilisation et d’information jusqu’au 7 aout, et ce, via le formulaire en ligne, disponible à l’adresse: fondationemergence.org/appel-projet

Pour qu’un projet soit admissible, il doit toucher un des deux volets suivants:

Activités de socialisation qui engagent la participation active des personnes aînées LGBTQ+ Exemples : activités en ligne, visites d’amitié, visites de groupe au musée, groupes de parole, randonnées, dîner communautaire, café-causerie, soirée cinéma avec discussion à la fin, etc.

Activités de sensibilisation et de formation. Exemples : présentation et discussion sur les rapports intergénérationnels des communautés LGBTQ+, formation sur l’utilisation des réseaux sociaux et des outils informatiques, etc.



Depuis plus de 10 ans, la Fondation Émergence assure la défense des droits des aînés LGBTQ+ et offre des outils et des formations pour des milieux qui leur soient plus inclusifs via son programme Pour que vieillir soir gai. Ce programme a permis, au fil du temps, de sensibiliser la population à la réalité de ces personnes trop souvent invisibles et mises de côté.

C’est avec la vision de communautés LGBTQ+ plus intergénérationnelles que la Fondation Émergence met sur pied ce projet aux côtés de la Banque TD et d’Interligne. Plus que jamais, il est primordial d’offrir du soutien aux personnes ainées LGBTQ+, une population invisible et souvent oubliée par les communautés LGBTQ+ elles-mêmes, alors que leurs droits découlent du combat des générations précédentes.